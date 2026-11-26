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'ın İskenderun ilçesinde sahil bandında çekirdek çitleyip kabuklarını yere atan 2 kişiye toplam 17 bin 356 TL para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, çevreyi kirleten vatandaşlara kabukları tek tek toplattı. Ceza yememek için çekirdek yemediklerini ve yere atmadıklarını söyleyen bir kadının, "Çekirdek yemedik, yemin ederim" sözleri ise kameralara yansıdı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in çevre kirliliğine karşı "Kim olursa olsun ceza yazacağız" açıklamasının ardından uygulanan yaptırım dikkat çekti. Belediye Meclisi kararıyla çevreyi kirletenlere yönelik ceza miktarı 8 bin 678 TL'ye yükseltilmişti. İki kişiye ayrı ayrı bu tutarda ceza uygulandı. Başkan Dönmez, sahilde karşılaşılan kirliliğe zabıta ekiplerinin müdahale ettiğini belirterek, kirleten kişilere alanı temizlettiklerini ve cezalarını kestiklerini söyledi. Dönmez, vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısı yaparak, "Biz bunu istemiyoruz, temiz bir İskenderun istiyoruz" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör