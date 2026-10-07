Çekmeköy’de dron destekli operasyon: 2 şüpheli uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı!

DRON DESTEKLİ OPERASYON

Dron destekli operasyonda şüpheli Y.E.C. (29) ve M.U. (39) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise, aracın tavanı içerisine zulalanmış 9 parça halinde toplam 25 gram esrar ve 23 bin 800 lira ele geçirildi.