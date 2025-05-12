Çekmeköy’de göçük meydana geldi: 2 kişi kurtarıldı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy Esen Cile Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin inşaat alanda yapılan altyapı çalışmasında 3 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ile Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmede Cafer Tülek, Yasin Tülek ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin toprak altında kaldığı belirlendi.

Toprak altında kalan işçilerden birisi ayak kısmından toprağa gömüldüğünde kendi imkânlarıyla çıktı. Cafer Tülek ise ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cafer Tülek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Toprak altında kalan Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan Yasin Tülek'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.