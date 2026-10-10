Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu! Gizli bölmeden 127,2 gram marihuana ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, konsol kısmına özel olarak hazırlandığı belirlenen gizli bölme bulundu. Bölmede yapılan incelemede, 24 parça halinde toplam 127,2 gram marihuana ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı araca trafik yönünden de cezai işlem uygulanırken araç otoparka çekildi. Şüpheli hakkındaki tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör