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Giriş Tarihi: 10.10.2026 22:30

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu! Gizli bölmeden 127,2 gram marihuana ele geçirildi

İstanbul Çekmeköy’de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit etti. Araç konsoluna yerleştirilen bölmede 24 parça halinde toplam 127,2 gram marihuana ele geçirildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu! Gizli bölmeden 127,2 gram marihuana ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, konsol kısmına özel olarak hazırlandığı belirlenen gizli bölme bulundu. Bölmede yapılan incelemede, 24 parça halinde toplam 127,2 gram marihuana ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı araca trafik yönünden de cezai işlem uygulanırken araç otoparka çekildi. Şüpheli hakkındaki tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL
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Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu! Gizli bölmeden 127,2 gram marihuana ele geçirildi
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