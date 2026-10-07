Çekmeköy’de uzun namlulu dehşet: 2 tadilat işçisini tehdit etti! 2 gözaltı

Olay, dün Alemdağ Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; sitede tadilat çalışması yapan M.Ö. (22) ve T.K. (26) , M.B.H.(26) tarafından uzun namlulu silahla tehdit edildi. Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.H.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan uzun namlulu silahın M.B.H.'nin babası E.H.'nin aracında bulunduğunu belirleyen ekipler, E.H.'yi de gözaltına aldı.