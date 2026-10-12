Çekmeköy’e metro ve yeşil yol koridoru geliyor

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi amacıyla temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki hafta Vahdettin Köşkü'nde kabul edilen Çerkez, hazırlanan ve teknik çalışmaları tamamlanan projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz etti.

KALICI ESERLER

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Çekmeköy'ümüze kazandıracağımız önemli projelerimizi arz ettim. Sağ olsunlar, projelerimize büyük ilgi ve destek gösterdiler. Ankara temaslarımız kapsamında; Millî Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ve Samsun Milletvekilimiz Dr. Mehmet Muş ile Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen'i ziyaret ederek projelerimizi ve hazırladığımız dosyaları kendilerine sunduk.

Özellikle metro ve Yeşil Yol projeleri Çekmeköy'ümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun projelerimize gösterdiği yakın ilgi bizleri ayrıca memnun etti. Geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmenin ardından, devletimizin her kademesiyle Çekmeköy'ümüz için uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle Çekmeköy'ümüze büyük hizmetler, kalıcı eserler kazandıracağız. Bu yolda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, İstanbul İl Başkanımız Abdullah Özdemir'e ve İlçe Başkanımız Fatih Sırmacı'ya teşekkür ediyorum. Çekmeköy kazanacak, İstanbul kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör