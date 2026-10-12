Çekmeköy’ün projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu: Çekmeköy’e metro ve Yeşil Yol koridoru geliyor

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi amacıyla temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki hafta Vahdettin Köşkü'nde kabul edilen Çerkez, hazırlanan ve teknik çalışmaları tamamlanan projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz etti.

Takdim sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Başkan Orhan Çerkez; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ankara'daki temaslarda ilçenin ulaşım ağının geliştirilmesi, altyapı sorunlarının çözülmesi, eğitim ve spor yatırımlarının artırılması, çevresel yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeni sosyal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik projeler değerlendirildi.

"ÇEKMEKÖY KAZANACAK, İSTANBUL KAZANACAK, TÜRKİYE KAZANACAK"

Görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çekmeköy'ümüze kazandıracağımız önemli projelerimizi arz ettim. Sağ olsunlar, projelerimize büyük ilgi ve destek gösterdiler. Ankara temaslarımız kapsamında; Millî Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ve Samsun Milletvekilimiz Dr. Mehmet Muş ile Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen'i ziyaret ederek projelerimizi ve hazırladığımız dosyaları kendilerine sunduk.

Özellikle metro ve Yeşil Yol projeleri Çekmeköy'ümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun projelerimize gösterdiği yakın ilgi bizleri ayrıca memnun etti. Geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmenin ardından, devletimizin her kademesiyle Çekmeköy'ümüz için uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle Çekmeköy'ümüze büyük hizmetler, kalıcı eserler kazandıracağız. Bu yolda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İstanbul İl Başkanımız Abdullah Özdemir'e ve İlçe Başkanımız Fatih Sırmacı'ya teşekkür ediyorum. Çekmeköy kazanacak, İstanbul kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

Ulaşım alanında; Alemdağ ve Çatalmeşe mahallelerinin Kuzey Marmara Otoyolu'na erişimini güçlendirecek Çekmeköy Toplayıcı Kuzey Yan Yol Projesi, Çekmeköy, Sancaktepe ve Paşaköy arasındaki bağlantıları güçlendirecek Paşaköy Kavşak Düzenleme Projesi ile Taşdelen, Alemdağ, Nişantepe ve Paşaköy'ü kapsayan M13 Metro, Çekmeköy Kuzey Gelişim Koridoru ele alındı. İlçenin mahalle ölçeğindeki ulaşım ve kent düzenlemeleri kapsamında ise Şahinbey Mahallesi'ndeki Şahinbey Caddesi Sağlıklı Sokaklar Prestij Yol Projesi, Alemdağ Mahallesi İlim Caddesi Prestij Yol ve Meydan Düzenleme Projesi ile Ekşioğlu Mahallesi Kur'an Kursu Caddesi Prestij Yol Projesi değerlendirildi.

Altyapı ve çevre yatırımları kapsamında Taşdelen Bölgesi Yağmur Suyu Drenaj ve Taşkın Önleme Projesi ile Alemdağ bölgesinde otoyol kaynaklı gürültünün azaltılmasına yönelik Alemdağ Bölgesi Gürültü Bariyeri Projesi görüşüldü. İlçenin sosyal donatı ve spor altyapısını güçlendirecek yatırımlar arasında ise Özgecan Aslan Parkı Zemin Altı Otopark, Park ve Spor Alanları Projesi, Kapalı Yüzme Havuzu Projesi ve Soğukpınar Mahallesi Spor Kompleksi Projesi yer aldı. Özgecan Aslan Parkı projesi kapsamında 320 araç kapasiteli zemin altı otoparkın yanı sıra park ve spor alanları ile afet dönemlerinde kullanılabilecek sahra hastanesi ve yemekhane alanlarının oluşturulması planlanıyor.

Eğitim alanında ise ilçenin farklı noktalarında beş yeni eğitim alanının kazandırılmasını içeren Temel Eğitim Alanları Yapım Projesi ele alındı. Reşadiye Gençlik ve Eğitim Kamp Merkezi Projesi ile de doğa, spor ve eğitimi bir araya getiren yeni bir gençlik ve eğitim alanının oluşturulması hedefleniyor. Çekmeköy'ün farklı mahallelerinde hayata geçirilmesi planlanan projelerin, ilçenin ulaşım kapasitesinden eğitim ve spor altyapısına, çevresel şartlardan sosyal yaşam alanlarına kadar birçok alanda gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.