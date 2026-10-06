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Giriş Tarihi: 6.10.2026 08:41

Çekmeyen süpürgeye 1 avuç yetiyor! İşte çekim gücünü 2 katına çıkaran taktik

Ev temizliğinde can sıkan şeylerden biri de zamanla elektrik süpürgesinin çekim gücünün zayıflamasıdır. Tozlar ve saçlar yerde görünmeye başladıkça süpürgeye ayrılan vakit de çöp olmaya başlar. Motorun bozulduğunu düşünüp yeni süpürge arayışına girmeden önce mutfağınıza gidin! Temizlik uzmanlarının uyguladığı ve süpürgenin hortumundaki "statik elektriği" sıfırlayarak emiş gücünü ilk günkü seviyesine çıkaran o 1 avuçluk basit taktik sosyal medyayı salladı.

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Çekmeyen süpürgeye 1 avuç yetiyor! İşte çekim gücünü 2 katına çıkaran taktik
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Evimizi dip bucak temizlerken en büyük yardımcımız olan elektrik süpürgeleri, zaman içinde eski performansını kaybederek tozları ve saç kıllarını geride bırakmaya başlar. Çoğumuz bu durumu cihazın motorunun yaşlanmasına veya filtrelerin tamamen tıkanmasına bağlarız. Hatta çekim gücü düşen süpürgeler yüzünden binlerce lira harcayıp yeni bir cihaz almak zorunda kalırız.

Ancak temizlik uzmanlarının ortaya çıkardığı ve sadece mutfaktaki tek bir malzeme ile uygulanan pratik yöntem, süpürgelerin çekim gücüyle ilgili bilinen tüm ezberleri bozdu. İhtiyacınız olan tek şey, her evde bulunan iri taneli kaya tuzu!

HORTUMDAKİ 'STATİK ELEKTRİK' TUZAĞINI SIFIRLIYOR

Süpürgelerin çekim gücünün düşmesinin en büyük ama en az bilinen nedeni, plastik hortumun ve toz haznesinin içinde oluşan statik elektriktir. Süpürge çalıştıkça hava sürtünmesinden dolayı yüksek miktarda statik elektrik birikir. Bu elektrik, çekilen toz ve kir parçacıklarının doğrudan hortumun iç çeperine veya hazne duvarlarına yapışıp taşlaşmasına neden olur.

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İşte kaya tuzu tam bu noktada devreye giriyor. Makineye çekilen bir avuç iri taneli kaya tuzu, sürtünmeyle birlikte plastik aksamlardaki statik elektrik yükünü anında nötralize ediyor. Statik elektrik sıfırlandığında, iç yüzeylere yapışan tozlar serbest kalıyor, hava akışını engelleyen hiçbir pürüz kalmıyor ve cihaz maksimum emiş gücüyle çalışmaya başlıyor.

KÖTÜ KOKULARA VE BAKTERİLERE KESİN ÇÖZÜM

Kaya tuzunun yarattığı mucize sadece motor gücünü rahatlatmakla bitmiyor. Süpürgenin toz haznesinde hapsedilen kirler ve zamanla oluşan rutubet, makine her çalıştığında evin içine ağır, tozlu bir koku yayılmasına neden olur.

İri taneli kaya tuzu, hazne içerisindeki gizli nemi anında emerek bakteri ve küf üremesini tamamen durdurur. Böylece siz temizlik yaparken makinenin arkasından dışarıya kötü kokular değil, temiz bir hava yayılır.

PEKİ NASIL UYGULANIR?

Bu hayat kurtaran yöntemi uygulamak saniyelerinizi alıyor. Temizliğe başlamadan önce sert bir zemine (örneğin mutfak fayansına) 1 avuç dolusu iri taneli kaya tuzu dökün ve süpürgenizi çalıştırıp bu tuzu doğrudan makinenin içine çektirin.

İçeri giren tuz kristalleri, hem hortumdaki tıkanıklıkları sürtünmeyle temizleyecek hem de toz torbası/haznesi dolana kadar içeride kalarak nemi ve statik elektriği engellemeye devam edecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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