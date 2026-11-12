Çekya-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta heyecanı!

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son bölümüne girilirken Çekya ile İspanya arasındaki mücadele futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Karşılaşmayı canlı takip etmeyi planlayan futbol tutkunları ise Çekya-İspanya maçının yayınlanacağı kanalı ve başlama saatini araştırmaya başladı.
Çekya ile İspanya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bugün saat 22.45'ten itibaren mücadeleyi televizyon üzerinden takip edebilecek.
📺 ULUSLAR LİGİ HEYECANI A HABER'DE YAŞANIYOR 📍 Lider İspanya 5. Maçında 5. Galibiyet için deplasmanda Çekya'nın konuğu oluyor… Çekya-İspanya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam saat 22:45'de A Haber'de. https://t.co/HLKf19RWsR— A Haber (@ahaber) November 12, 2026
İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta çıktığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. İngiltere, Hırvatistan ve Çekya karşısında elde ettiği sonuçlarla 12 puana ulaşan İspanyollar, grubun zirvesinde bulunuyor.
Beşinci hafta öncesi puan durumu:
İspanya: 12 puan
İngiltere: 9 puan
Hırvatistan: 3 puan
Çekya: 0 puan
İki takım, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında 3 Ekim tarihinde İspanya'da karşılaştı. Ev sahibi İspanya, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak gruptaki başarılı başlangıcını sürdürdü.
Çekya, ilk maçta mağlup olduğu rakibini bu kez kendi sahasında ağırlayacak. İspanya ise ekim ayında elde ettiği üstünlüğü Prag'daki karşılaşmaya da taşımaya çalışacak.