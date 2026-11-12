Çekya-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta heyecanı!

İSPANYA-ÇEKYA İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında 3 Ekim tarihinde İspanya'da karşılaştı. Ev sahibi İspanya, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak gruptaki başarılı başlangıcını sürdürdü.

Çekya, ilk maçta mağlup olduğu rakibini bu kez kendi sahasında ağırlayacak. İspanya ise ekim ayında elde ettiği üstünlüğü Prag'daki karşılaşmaya da taşımaya çalışacak.