Haberler Yaşam Haberleri Çekya-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:07

Çekya-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı!

UEFA Uluslar Ligi'nde dört maçını da kazanarak grubunda zirveye yerleşen İspanya, beşinci hafta mücadelesinde Çekya'ya konuk oluyor. Karşılaşmanın yayın kanalı belli olurken maçın saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Çekya-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar...

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Çekya-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta heyecanı!
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UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son bölümüne girilirken Çekya ile İspanya arasındaki mücadele futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Karşılaşmayı canlı takip etmeyi planlayan futbol tutkunları ise Çekya-İspanya maçının yayınlanacağı kanalı ve başlama saatini araştırmaya başladı.

ÇEKYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta karşılaşmaları 12 Kasım Perşembe günü oynanacak. Gruptaki dört maçını da kazanarak 12 puana ulaşan İspanya, bu kez Çekya deplasmanında galibiyet arayacak. Mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

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ÇEKYA-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya ile İspanya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bugün saat 22.45'ten itibaren mücadeleyi televizyon üzerinden takip edebilecek.

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ÇEKYA VE İSPANYA'NIN GRUPTAKİ PUAN DURUMU

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta çıktığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. İngiltere, Hırvatistan ve Çekya karşısında elde ettiği sonuçlarla 12 puana ulaşan İspanyollar, grubun zirvesinde bulunuyor.

Beşinci hafta öncesi puan durumu:

İspanya: 12 puan

İngiltere: 9 puan

Hırvatistan: 3 puan

Çekya: 0 puan

İSPANYA-ÇEKYA İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında 3 Ekim tarihinde İspanya'da karşılaştı. Ev sahibi İspanya, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak gruptaki başarılı başlangıcını sürdürdü.

Çekya, ilk maçta mağlup olduğu rakibini bu kez kendi sahasında ağırlayacak. İspanya ise ekim ayında elde ettiği üstünlüğü Prag'daki karşılaşmaya da taşımaya çalışacak.

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Çekya-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı!
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