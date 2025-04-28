Çelik bilek Gülistan

Aksaraylı milli sporcu Gülistan Gönen, Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında kürsünün en üst basamağına çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen azmi ve disipliniyle dikkat çeken genç sporcu, Romanya'da düzenlenecek uluslararası turnuvada da Türkiye'yi temsil edecek. Sezai Karakoç Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Gülistan Gönen'in yeteneği sınıf öğretmeni tarafından keşfedildi. Kısa sürede il ve bölge birincilikleri elde eden genç sporcu, Türkiye şampiyonu olup, milli takıma seçilme başarısı gösterdi.Spora başlama sürecini anlatan Gülistan Gönen, "İlk başlarda sınıfta arkadaşlarımla eğlencesine bilek güreşi yapıyordum. Sınıf öğretmenim yeteneğimi fark edip hocalarıma söylemiş. 6. sınıfta başladım, 7. sınıfta Türkiye şampiyonu oldum, 8. sınıfta ise milli sporcu olmayı başardım. Hedefim önce Avrupa, ardından dünya şampiyonu olmak. Ülkemi dünyada temsil edip adımı tarihe yazdırmak istiyorum " dedi. Genç sporcunun beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Kamil Baydemir de, "Gülistan'ın ailesi ve çevresi de bu süreçte büyük destek sağladı. Biz inanıyoruz ki orada da büyük bir başarı elde edecek. Uzun bir hazırlık süreci oluyor, yıllar süren emek veriyoruz ama müsabaka 10 saniyede bitebiliyor" ifadelerini kullandı.