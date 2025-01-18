Çelik kanatlı haberciler 23 bin saat uçtu

Adını Türkiye'nin dört bir yanından alan "Kuzey" "Güney" "Doğu" ve "Batı" adı verilen uçaklar, Türk Hava Sahası ve mavi vatan üzerinde 23 bin saat görev yaptı. Dünyanın Havadan Erken İhbar ve Komuta Kontrol (HİK) alanındaki en gelişmiş uçakları, seçkin personeli ile Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılmıştı.

TÜM HAREKATLARDA TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KULAĞI OLDULAR

Envantere girdiği günden bugüne kadar tüm harekatlarda Türkiye'nin gözü ve kulağı olan HİK uçakları, batıda Cebelitarıktan, doğuda Azerbaycana, kuzeyde Baltık denizinden güneyde süveyş kanalına kadar Türk askerinin ayak bastığı her yerde görevini üstün bir başarı ile yerine getirdi.

23 BİN SAAT GÖREV

Adını Türkiye'nin dört bir yanından alan "Kuzey" "Güney" "Doğu" ve "Batı" uçakları, mavi vatan ve Türk Hava Sahası üzerinde 23 bin saat görev yaptı. Bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlayan çelik kanatlı haberciler, Türk milletinin güvenliği ve emniyeti için 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor.