Büyük bir doğal afet anında betonarme binaların bile kağıt gibi yıkıldığına defalarca kez şahit olduk. Ancak Myanmar'da yaşanan son deprem, güvenli bir yuva için tonlarca beton ve demire muhtaç olmadığımızı tüm dünyaya kanıtladı. Üstelik bu kanıt; savaş ve göç mağduru ailelerin sığındığı, bütçesi bin ila bin 300 dolar arasında olan bambu evlerden geldi.
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Housing NOW adlı sivil girişim tarafından inşa edilen bu evlerin sırrı, aslında yerel pazarlarda çok ucuza satılan ve yapı malzemesi olarak pek önemsenmeyen ince bambu kamışlarında saklı.
Mühendisler, bu ince bambuları özel bir teknikle birbirine bağlayarak güçlü bir yapı elde etti.
İnce bambular sıkı demetler halinde bir araya getirilerek birbirine kenetleniyor. Bu yöntem, tek bir kalın bambunun zamanla çatlama veya kırılma riskini tamamen ortadan kaldırıyor. Bir araya gelen ince lifler, modern çelik halatların çalışma prensibine benzer bir esneklik ve devasa bir yük taşıma kapasitesi üretiyor.
Ortaya çıkan geometrik iskelet sistemi, deprem dalgalarının yarattığı sarsıntı yükünü eşit olarak dağıtıyor. Esnek yapısı sayesinde de kırılmak yerine beşik gibi sallanarak depremi sıfır hasarla atlatıyor.
En güzel yanı ise, evlerin yapımında bizzat orada yaşayacak ailelerin de çalışması. Teknik ekiplerin rehberliğinde, bir evin tamamlanması bir haftadan kısa sürüyor.
FIRTINAYA DA DAYANIYOR
Girişim, sadece tek bir ev modeli üretip köşesine çekilmiyor. Bölgedeki zorlu şartlara uyum sağlamak için beş yıldır sahada üç farklı yöntemi başarıyla test ediyorlar:
Depremde rüştünü ispatlayan bu evler, aynı zamanda şiddetli fırtınalara karşı da tam koruma sağlıyor.
KÖYLERE REHBER KİTAPÇIK DAĞITILIYOR
Bölge halkının kendi araç-gereçleriyle, kimseden yardım almadan güvenli evler inşa edebilmesi için hazırlanan rehber kitapçıklar köy köy dağıtılıyor.
Kendi evini kendi imkanlarıyla yapan ailelere ve yerel marangozlara mühendislik desteği verilerek mevcut evler depreme dayanıklı hale getiriliyor.