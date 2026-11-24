Büyük bir doğal afet anında betonarme binaların bile kağıt gibi yıkıldığına defalarca kez şahit olduk. Ancak Myanmar'da yaşanan son deprem, güvenli bir yuva için tonlarca beton ve demire muhtaç olmadığımızı tüm dünyaya kanıtladı. Üstelik bu kanıt; savaş ve göç mağduru ailelerin sığındığı, bütçesi bin ila bin 300 dolar arasında olan bambu evlerden geldi.