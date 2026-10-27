Celtic - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi maç takvimi

Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sürdüren Beşiktaş, grup aşamasındaki puan mücadelesi doğrultusunda İskoçya deplasmanında sahaya çıkıyor. Celtic Park'ın ev sahipliği yapacağı büyük randevu, temsilcimizin gruptan çıkma şansını doğrudan etkileyecek hayati bir öneme sahip. Futbolseverler dev karşılaşmanın başlama saatini ve şifresiz yayınlanacağı frekansı araştırıyor.
UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması 4. hafta müsabakasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic ile kozlarını paylaşacak. UEFA tarafından açıklanan resmi takvime göre zorlu mücadele 5 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İki köklü kulübü karşı karşıya getirecek olan bu kritik dev randevu, Glasgow kentindeki efsanevi Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak.
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki yayın haklarını elinde bulunduran TRT, temsilcimizin bu kritik deplasman maçını futbolseverlerle buluşturuyor. Celtic - Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında üst sıraları hedefleyerek yoluna devam ediyor. Crystal Palace ile oynanan 3. hafta mücadelesinin ardından 4. hafta ayağında Celtic deplasmanına çıkacak olan Kara Kartal, bu maçın hemen ardından 26 Kasım'da sahasında Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek.
Beşiktaş 7 puanla ligin 8. sırasında yer alıyor.
2026/27 UEFA Avrupa Ligi yeni formatında 8 farklı rakiple mücadele eden Beşiktaş'ın lig aşaması maç takvimi şu şekildedir:
17 Eylül 2026 (1. Hafta): Beşiktaş 4 - 1 Olimpik Marsilya
15 Ekim 2026 (2. Hafta): TSG Hoffenheim 2 - 3 Beşiktaş
22 Ekim 2026 (3. Hafta): Beşiktaş 2-2 Crystal Palace (Saat 22.00)
5 Kasım 2026 (4. Hafta): Celtic - Beşiktaş (Saat 23.00)
26 Kasım 2026 (5. Hafta): Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (Saat 20.45)
10 Aralık 2026 (6. Hafta): Bayer Leverkusen - Beşiktaş (Saat 23.00)
21 Ocak 2027 (7. Hafta): Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (Saat 20.45)
28 Ocak 2027 (8. Hafta): Omonia - Beşiktaş (Saat 23.00)