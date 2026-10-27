Celtic - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi maç takvimi

CELTİC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması 4. hafta müsabakasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic ile kozlarını paylaşacak. UEFA tarafından açıklanan resmi takvime göre zorlu mücadele 5 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İki köklü kulübü karşı karşıya getirecek olan bu kritik dev randevu, Glasgow kentindeki efsanevi Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak.