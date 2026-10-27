FATİH DOĞAN

Beşiktaş, Başakşehir karşısında sabrının karşılığını ikinci yarıda gelen 2-0'lık galibiyetle aldı ve adeta meydan okudu: 'Avrupa'da da Süper Lig'de de varım. Sonuna kadar bu yarışın içindeyim.' Trabzonspor yenilgisini sonrası Başakşehir maçı öncesinde C.Palace mücadelesinde aşırı rotasyonda alınan riskin ana nedeni Başakşehir maçında puan kaybetmemek içindi. İtaliano'nun ralli planı tuttu. İlk yarıda baskı vardı, pozisyon vardı ama gol yoktu. Vlahovic'in 17. dakikada üst direkten dönen kafa vuruşu, Kartal'ın şanssızlığını özetliyordu. Trossard'ın savunma arkasına koşuları, Cerny'nin pasları ve Ndidi'nin hücuma desteği Beşiktaş'ı rakip kaleye taşıdı. Ancak son vuruşlarda eksik kalan siyah-beyazlılar, soyunma odasına golsüz gitti. Orkun ve Miretti'nin yokluğunda orta sahada Salih-Ndidi ikilisinin yükü de ağırdı. İkinci yarıda İtaliano'nun değişiklikleri hücumun seyrini değiştirdi. Cerny'nin yerine Poku, Ndidi'nin yerine Oh oyuna girdi. 76. dakikada sahneye çıkan Oh, Beşiktaş'ı öne geçirdi. 89'da Junior Olaitan farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş'ın 65'e 35'lik topa sahip olma üstünlüğü ve 17 şutluk üretimi, oyunu rakip sahaya yıktığını gösterdi. Ancak ilk yarıda bitiricilik sorunu yaşandı; çözüm yedek kulübesinden geldi. Beşiktaş kazandı; şimdi mesele bu enerjiyi ve oyun disiplinini devamlılığa dönüştürmek. "İki kulvarda da varım" demenin altını doldurmak.