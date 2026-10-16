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FATİH DOĞAN
16 Ekim 2026, Cuma

FATİH DOĞAN

Cesaret ve doğrular

Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Almanya'da da aynı öz güveni sürdürmesi önemliydi. Vincenzo İtaliano, Hoffenheim deplasmanında Avrupa gecesine cesur başladı. Bu cesareti etkileyen etkenlerinden biri Beşiktaş taraftarının maç başından sonra tezahüratla rakip taraftarı baskılayıp Almanya'yı deplasman olmaktan çıkaran muhteşem performansıydı. İtalyan hocanın Alman ekibini önde karşılayarak başlaması kadar Vlahovic'in yokluğuna ek olarak Djalo- Agbadou, Rıdvan-Ouattara, Salih-Ndidi, Miretti- Olaitan değişikleriyle başlamasına rağmen felsefesinden ödün vermemesiydi. Ancak Avrupa deplasmanlarının ölçüsü yalnızca cesaret değil; doğru zamanda baskı yapmak, doğru anda oyunu soğutmak ve rakibin boşluklarını değerlendirmek. Maçın henüz başında Hoffenheim'ın direkten dönen topu Beşiktaş defansı adına ciddi bir uyarı ve kırılma anıydı. İlk yarı sağ kanatta dağınık görünen İlhan Fakılı'nın 55'te ve iki dakika sonra Trossard'ın kaçırdığı yüzde yüz pozisyonlar gecenin yıldızlarından Murillo'nun kritik golüyle taçlandı. Vlahovic'in yokluğunda sahne alan Güney Koreli karakter abidesi Oh'un iki golüyle derin bir Oh çekti. Defans hatalar yapsa da Beşiktaş Oh, Olaitan ve Murillo gibi oyuncularının yıldızlaşan performansıyla yeni bir zafer kazandı. G.Saray ve F.Bahçe'nin kaybettiği Avrupa arenasında Beşiktaş, Trabzonspor'la birlikte ülkenin tesellisi ve gururu oldu. Tebrikler İtaliano, tebrikler Beşiktaş…

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