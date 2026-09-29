FATİH DOĞAN

Fransa karşısında kendi evimizde 1-0 yenilince savunurken geriyi 5'li, atağa kalkınca üçlü oynanan anlayış idealize edilmiş olacak ki Montella, İtalya karşısına da aynı anlayışla çıktı. Ancak önemli bir farkla. Genelde sol stoper oynayan Merih'i merkeze, çoğunlukla sağ stoper oynayan Ozan'ı sol stopere koydu. Hem sistem hem de oyuncu mevki değişiklikleri savunma hattının balans ayarını bozdu Montella. İlk yarı İtalya bu uyumsuzluğun faturasını 3-0 keserek cezalandırdı. Montella ikinci yarıya hatasını fark etmiş olacak ki Abdülkerim'i sol stopere alarak, Ozan'ı da 5'linin ortasına çekerek gidermeye çalıştı. 3-0'dan sonra tribünden yükselen istifa seslerinden Montella başta olmak üzere payını almayan kalmadı. Barış Alper'le bir gol attık, Esposito ile 4-1'i buldular. Barış'ın iptal edilen ikinci golü, Oğuz'un kalecinin görüş alanına etki ettiği için ofsayt gerekçesine dayandırıldı. Türkiye adına işin özeti şu; çok taktik konuşmaya gerek yok. Sorun oyun kimliği sorunu. Türkiye'ye monte edilen Montella futbol anlayışı artık acı veriyor! Savunmayı beşle, oyunu geriden kur, santrforsuz oyunla orta sahayı geçiş oyununa dönüştür. Biçilen bu gömlek Türkiye'ye dar geliyor. Futbolcularımız giderek oyun karakterlerinden uzaklaşmaya ve ayaklarında pranga varmış gibi oynamaya başladı. TFF bir karar verecek. Türk Milli Takımı'nın kapasitesi bu mu? Montella ile ve felsefesiyle nereye gidiyoruz?