FATİH DOĞAN

Beşiktaş maça başından sonuna kadar hükmeden taraftı. Topu rakibe bırakmak yerine oyunun kontrolünü elinde tuttu, pas trafiğiyle Erzurumspor'u kendi yarı alanına itti. Hücumda sürekli seçenek üreten siyah-beyazlılar, savunmada da rakibe nefes aldırmadı. Trossard, Beşiktaş'ın hücum kalitesini yukarı çeken isimlerdendi. Topla buluştuğunda oyunun hızını değiştirmesi, dar alanda doğru kararları ve savunma arkasına yaptığı koşular Erzurumspor savunmasının dengesini bozdu. Belçikalı yıldız, Beşiktaş'ın hücum repertuvarına ciddi zenginlik katıyor. Derbide olduğu gibi güçlü oyun sergiledi, Emirhan'ın ilk golünden sonra maçı bitiren 2. golü kaydetti. Kaptan Orkun'la uyumu göz kamaştırıcı seviyeye çıktı.

Oh ise hareketliliğiyle dikkat çekti. Sürekli savunma arkasını zorlayan, rakip stoperleri yerinden çıkaran ve hücum presinde takımına enerji veren bir görüntü sergiledi. Gol atmasa bile oyunun içinde kalması, Beşiktaş'ın hücum gücünü artırdı. Trossard'a yaptığı asistle "Ben de buradayım" dedi.

Orta sahada Orkun ve Salih'in oyunu yönlendirmesiyle Beşiktaş hem tempoyu belirledi hem de rakibin geçiş imkanlarını kesti. Savunma hattı da maç boyunca kontrollü kaldı.

İlhan Fakılı ile gelen 3-0, Beşiktaş'ın Erzurumspor'dan çok daha üstün olduğunu gösteren bir skor. Kaçan ve iptal edilen goller de dikkate alındığında skor daha da açılabilirdi.

Daha önemlisi, derbiden sonra aynı ciddiyetle sahaya çıkılması. Beşiktaş artık sadece kazanan değil, oyunuyla da güven veren bir takım görüntüsünde. Bu çizgi şampiyonluk çizgisi…