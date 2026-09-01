FATİH DOĞAN

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Futbol adına muhteşem bir maç izledik. Sahada tabelaya yazılan 8 gol, iptal edilen 2 gol ve direkten dönen 3 top olmak üzere yeni sezonun en iyi maçını izledik. Çorum'un talihsizliği ligin en iştahlı ve ofansif takımına karşı, motive olmuş bir taraftarın önünde oynamış olması. Vlahovic üç golle üç puanın başrol oyuncusu olurken Alanyaspor yenilgisi sonrası hem kendi öz güvenini hem de takımın öz güvenini sahaya koydu. Vlahovic'in performansı, Beşiktaş'ın neden onu transfer ettiğinin de kısa bir özeti gibiydi. Ceza sahasında doğru yerde olmak, fizik gücünü kullanmak, rakip savunmayı sürekli tehdit etmek ve en önemlisi fırsatları gole çevirmek… Üç gol, sadece istatistik değil; takımın hücum kimliğine verilen güçlü bir mesajdı. Beşiktaş'ın bir diğer önemli kazanımı ise Olaitan ve Orkun'un dinamizmi, Trossard ve Cerny'nin üretlenliğiyle öne çıkmasıydı. Murillo ise Beşiktaş'taki kariyer maçını oynayacak bindirmeler yaptı. Özellikle Çorum savunmasının arkasına yapılan koşular ve kenar-merkez bağlantısı siyah-beyazlıların hücumunu çeşitlendirdi. 6-2'lik skor Beşiktaş'ın oyunun her bölümünde kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle rakibin zaman zaman savunma arkasına sarkabildiği bölümlerde alarm veren görüntüler vardı. Ancak bu kez Beşiktaş'ın en büyük farkı, bulduğu pozisyonları skora dönüştürmesi ve oyunu yeniden kontrol altına alabilmesi oldu. Siyah-beyazlılar, derbi öncesi hem moral hem de psikolojik üstünlük kazandı. Mesaj açık; Korkun Beşiktaş'tan.