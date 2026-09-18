FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın, Marsilya zaferinin asıl hikâyesi tabelada değil, devre arasında yazıldı. İlk 45 dakika 1-1 bittiğinde siyah-beyazlıların önünde çözmesi gereken ilginç bir problem vardı. İlhan, Olaitan'ın nefis ara pasıyla attığı golle Beşiktaş'ı öne geçirmiş ancak Marsilya'nın Abdallah'la beraberliği yakalaması oyunun dengesini değiştirdi. Kontratakla Marsilya, basit bir gole 1-1'i bulunca Beşiktaş sonrasında 10-15 dakika sarsıldı. Gecenin siyahını beyazıyla kombin yapmış yıldızı taraftar bile o dilimle bir duraksadı. Cevap ikinci yarıda geldi. İşte Italiano'nun Beşiktaş'ı tam burada devreye girdi. Daha agresif, daha cesur ve daha dikine başladı. Rakibi kendi yarı alanına itti. Orkun oyunun merkezinde daha fazla sorumluluk aldı, Cerny sağ tarafta etkinliğini artırdı, Olaitan bağlantı oyuncusu olarak Marsilya savunmasının dengesini bozdu. Vlahovic de yalnızca ceza sahasında bekleyen santrfor değil, hücumun başlangıç noktasına dönüşerek takımın öne çıkmasına katkı verdi. Cerny'nin golü sadece skoru değiştirmedi; Beşiktaş'ın öz güvenini de yukarı çekti. İşte Avrupa futbolunda ihtiyaç duyulan reaksiyon bu. Skora değil, oyuna hükmetmek. Dolmabahçe'de tribünler de bu futbolu arkasına alınca Marsilya için maç giderek oyuncu olmaktan seyirci olmaya döndü. Bu galibiyetin en önemli tarafı, yalnızca Marsilya'yı 4-1 yenmek değil. Beşiktaş'ın 1-1'den sonra oyunu değiştirebilmesi. Murillo ve Poku ile gelen gollerde yine Olaitan'ın izleri vardı, maçın en iyi oyuncusuydu. İşte Avrupa'da yürümek isteyen Beşiktaş'ın göstermesi gereken karakter tam olarak buydu. Bu da cesur yürek İtaliano'ya yazar.