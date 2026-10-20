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FATİH DOĞAN
20 Ekim 2026, Salı

FATİH DOĞAN

Derbinin Reis’i Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in Beşiktaş ve meslektaşı İtaliano karşısındaki 'topu rakibe bırakan ve geçiş oyununu öne alan stratejisi' derbi zaferini getirdi. 2-0 yenilen Beşiktaş'ın temel sorunu yalnızca ilk 18 dakikada 3 net pozisyon bulup harcaması değildi. Siyah-beyazlılarda oyun aklı kadar reaksiyon gücü ve saha içi hırs da eksikti. Asıl problem; Ozan Tufan'ın 21. dakikada attığı golle Trabzonspor öne geçtiğinde Beşiktaş kulübesinden reaksiyon bekleniyordu. Ancak İtalyan teknik adam, oyunun değişen ihtiyaçlarına müdahale etmekte geç kaldı. Orta sahadaki direnç ve hücumdaki etkisizlik ortadayken hamlelerin daha erken gelmesi gerekiyordu. Orkun Kökçü'nün yokluğu tam burada hissedildi. Orkun yalnızca pas dağıtan, oyunun yönünü değiştiren bir orta saha değil; baskıyı başlatan, ikili mücadeleye giren ve takım arkadaşlarını ateşleyen bir karakter. Trabzonspor 63'te Ozan'ı çıkarıp Folcarelli'yi alırken Beşiktaş'ın ilk hamlesi 77'de Cerny'nin yerine Oh'u oyuna sokmak oldu. Üstelik bu değişiklik, Salah'ın 71'de farkı ikiye çıkarmasından sonra geldi. Trabzonspor daha az topla daha etkili oynadı. Zafer, Trabzonspor ve Thomas Reis'in olurken çıkarılacak dersler İtaliano'ya kaldı.

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