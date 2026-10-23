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Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:13

Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, zorlu İskoçya deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverlerin kilitlendiği Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt buldu. 3 maçtan çıkardığı 7 puanla yoluna kayıpsız devam eden siyah beyazlılar hazırlıklara başlıyor. Sıradaki dev karşılaşmanın canlı yayın adresi, başlama saati ile gündemde.

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Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
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Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında kritik bir viraja girerken Glasgow'daki tarihi Celtic Park Stadyumu'nda puan arayacak. Beşiktaş Avrupa fikstürü doğrultusunda hedefinden gözlerini ayırmadan yoluna devam ediyor.

CELTİC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 4. haftasındaki Celtic - Beşiktaş karşılaşması, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İskoçya'nın Glasgow kentindeki efsanevi Celtic Park'ta gerçekleşecek randevu, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

CELTİC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Kritik mücadele Türkiye'deki futbolseverler için şifresiz olarak ekrana gelecek. Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarındaki tüm karşılaşmalarını yayınlayan TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen izlenebilecek.

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Beşiktaş, lig aşamasında üst sıralara tırmanma hedefiyle İskoçya seferine çıkıyor. Siyah-beyazlılar bu zorlu deplasmanın ardından fikstürüne 26 Kasım'da İstanbul'da Hapoel Beer-Sheva maçıyla devam edecek. Celtic ise kendi evindeki atmosfer avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

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BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

2026/27 UEFA Avrupa Ligi yeni formatında 8 farklı rakiple mücadele eden Beşiktaş'ın lig aşaması maç takvimi şu şekildedir:

17 Eylül 2026 (1. Hafta): Beşiktaş 4 - 1 Olimpik Marsilya

15 Ekim 2026 (2. Hafta): TSG Hoffenheim 2 - 3 Beşiktaş

22 Ekim 2026 (3. Hafta): Beşiktaş 2-2 Crystal Palace (Saat 22.00)

5 Kasım 2026 (4. Hafta): Celtic - Beşiktaş (Saat 23.00)

26 Kasım 2026 (5. Hafta): Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (Saat 20.45)

10 Aralık 2026 (6. Hafta): Bayer Leverkusen - Beşiktaş (Saat 23.00)

21 Ocak 2027 (7. Hafta): Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (Saat 20.45)

28 Ocak 2027 (8. Hafta): Omonia - Beşiktaş (Saat 23.00)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
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