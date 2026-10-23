Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

CELTİC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Kritik mücadele Türkiye'deki futbolseverler için şifresiz olarak ekrana gelecek. Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarındaki tüm karşılaşmalarını yayınlayan TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen izlenebilecek.