Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında kritik bir viraja girerken Glasgow'daki tarihi Celtic Park Stadyumu'nda puan arayacak. Beşiktaş Avrupa fikstürü doğrultusunda hedefinden gözlerini ayırmadan yoluna devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 4. haftasındaki Celtic - Beşiktaş karşılaşması, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İskoçya'nın Glasgow kentindeki efsanevi Celtic Park'ta gerçekleşecek randevu, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Beşiktaş, lig aşamasında üst sıralara tırmanma hedefiyle İskoçya seferine çıkıyor. Siyah-beyazlılar bu zorlu deplasmanın ardından fikstürüne 26 Kasım'da İstanbul'da Hapoel Beer-Sheva maçıyla devam edecek. Celtic ise kendi evindeki atmosfer avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
2026/27 UEFA Avrupa Ligi yeni formatında 8 farklı rakiple mücadele eden Beşiktaş'ın lig aşaması maç takvimi şu şekildedir:
17 Eylül 2026 (1. Hafta): Beşiktaş 4 - 1 Olimpik Marsilya
15 Ekim 2026 (2. Hafta): TSG Hoffenheim 2 - 3 Beşiktaş
22 Ekim 2026 (3. Hafta): Beşiktaş 2-2 Crystal Palace (Saat 22.00)
5 Kasım 2026 (4. Hafta): Celtic - Beşiktaş (Saat 23.00)
26 Kasım 2026 (5. Hafta): Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (Saat 20.45)
10 Aralık 2026 (6. Hafta): Bayer Leverkusen - Beşiktaş (Saat 23.00)
21 Ocak 2027 (7. Hafta): Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (Saat 20.45)
28 Ocak 2027 (8. Hafta): Omonia - Beşiktaş (Saat 23.00)