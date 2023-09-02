Cemevi Külliyesi’nin temeli atıldı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na geçen yıl bağışladığı Hacıbektaş ilçesinde Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde bulunan 5788,91 metrekarelik arsada bugün temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Filiz Kılıç, Horasan Erenleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Horasan Erenleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin yaptığı konuşmada ; "Madde karanlığı akıl ışığı ile cehalet karanlığı, ilim ışığı ile nefis karanlığı marifet ışığı ile gönül karanlığı aşkıyla aydınlanır der Hünkar Hacı Bektaş Veli Hz. Şu anlamda düşünüyoruz hep aleviliğin özünü hem de İslam'ı yaşamanın temel anlayışını ifade eden bu dizeleri kendimize rehber edindik. Değerlerin dengesini kuran ve yolun nuru ile aydınlanan bir vatandaş olmak, bir yurttaş olmak ve bir canlı olmak için temel hedeflerimiz budur. Işte bugün temelini atacağımız Horasan Erenleri Hacı Bektaş Cem evi Külliyesi projesinin Madde karanlığını, akıl nuru ile cehalet karanlığını, yine ilimin ışığıyla o karanlığı gömeceğimizi çok iyi biliyoruz. Tabii tüm canlarımızın, tüm büyüklerimizin desteğiyle yapacağız bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil. Onun için buradasınız. Iyi ki geldiniz iyi ki buradasınız" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Horasan Erenleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin gülbank duası yaptı. Düzenlenen temel atma töreninde, yapılan açılış konuşmaların akabininde protokol üyelerinin butonlara basmasıyla Cem Evi Külliyesi'nin temeli atma töreni icra edildi.