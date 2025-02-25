“Cemaat” adı altında “tahsilat” yaptılar: Silahlı suç örgütü başsavcılık radarında

İstanbul'da silahlı suç örgütünün insanları darp ederek ve alıkoyarak zorla tahsilat yaptıkları iddiası, savcılığı harekete geçirdi.

SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sancaktepe, Sultanbeyli ve çevre ilçelerde şüpheli Şahin Kılıççeken liderliğinde hareket ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

"CEMAAT" ADIYLA "TAHSİLAT"

Savcılık, şüphelileri tutuklanmaları talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Sevk yazısında ise, Şahin Kılıççeken liderliğindeki silahlı suç örgütü ile ilgili olarak örgüt lideri, yönetici ve üyelerinin bir kısmının arasında akrabalık, bir kısmının ise arkadaş olmaları sebebiyle birbirlerini tanıdıkları belirtilerek, "Şüphelilerin, silahlı suç örgütünün tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilmek adına 'cemaat' adı altında toplantı masaları kurdukları, bu toplantı doğrultusunda gerekli cezayı kesmek suretiyle mağdur şahısları baskı altına aldıkları, darp-cebir yöntemlerine başvurarak amaçlarına ulaştıkları anlaşılmıştır" ifadeleri kaydedildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, sorguları sonrası şüphelilerden 15'inin "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.