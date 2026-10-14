Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde! "Yarısı bizden uygulamasını İzmir'e de getirebiliriz"

Tugay'ın konu başlıklarından biri de Karşıyaka-Konak demir yolu tüp geçit projesi oldu. Cemil Tugay, Körfez'in altından geçecek tarihi proje tamamlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kesintisiz metro olacağını açıkladı.

MARMARAY İLE AYNI YAPI

Projeye ilişkin Cemil Tugay, şu ifadeleri kullandı: "Marmaray ile aynı yapı ama enteresandır, bizde biraz daha kolay aslında, Marmaray daha zor bir inşaattı. Ben bunu özellikle bu konuları bilenlerle tartıştığım için söylüyorum, bizim Körfez bölgemizde bu tüp geçidin yapılması daha kolay. Toplu ulaşım için bunun yapılması önceliklidir diye düşünüyorum.

KÖRFEZE ÖNEM GÖSTERİLMEMİŞ

İzmir Körfezi yani maalesef geçen 10 yıllar içerisinde özen gösterilmemiş bir körfez. Bir kere İzmir'i İzmir yapan İzmir Körfezi. Ancak geçmiş dönemden o birikmiş sorunun daha hızlıca müdahaleyle giderilmesi lazım. Onun için de yine ben Bakanlığımızın desteğini beklediğimi ifade ettim. Çevre ve Şehircilik Bakanımız olumlu bana bir cevap verdi, yani Körfez'in bu dönemde çok daha hızlı temizleneceğini ve gerçekten insanların artık bundan çok memnun olacağını düşünüyorum."

"EN ACİL KONU KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU"

AK Parti'ye geçme kararının tem nedeninin İzmir'in kentsel dönüşüm sorununu çözmek olduğunu ifade eden Tugay, "Bence kentin en önemli sorunu gerçekten kentsel dönüşüm. En acil konusu da deprem riski olan binaların dönüşümü. Ama günlük yaşamda insanları en fazla sıkıntıya sokan konu ise trafik ve ulaşım sorunu. Bütün bu başlıkların hepsi önemli. Yani ivedi olarak ulaşım projeleri yapmamız lazım. Ama tabii acilen de kentsel dönüşüm konusunu başlatmamız lazım. İstanbul'daki "Yarısı Bizden", uygulamasını İzmir'e getirebiliriz" dedi

"TOKİ'Yİ İZMİR'E SOKMAM' DEMEK ADALETSİZLİKTİR"

TOKİ'nin özellikle 6 Şubat depreminden sonra çok önemli işler başardığını ifade eden Tugay, "Geçmiş dönem son iki belediye başkanımız "İzmir'e TOKİ'yi sokmayız" diyerek konuşan insanlardı. Yani, neden böyle düşündüklerini inanın bilmiyorum. 6 Şubat depreminden sonra 11 tane ilde yüz binlerce bina yıkıldı. Resmen şu anda TOKİ orada yeni şehirler kuruyor. Bu kadar büyük işi yapmış bir kurumu "Ben İzmir'e sokmam." demeniz adaletsizliktir. TOKİ çok önemli bir deneyime sahip. Müteahhitler de mesela bizim Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine girerken hep "Acaba ödememizi alır mıyız, bir sıkıntı yaşar mıyız?" diye tedirgin oluyorlar. Ama TOKİ olunca işin içinde öyle bir şey olmuyor. TOKİ devletin büyük bir kurumu, güçlü bir kurumu ve eee, onlarla işbirliği yapmak... Ben her şeyi TOKİ yapsın demiyorum ama onların deneyiminden faydalanmak bize çok hızlı mesafe aldırır" dedi.

İZMİR HALKINDAN "BİR GEÇİŞİ KABULLENEBİLİRİZ" MESAJI ALDIM

AK Parti'ye transferi öncesinde halkın nabzını yokladığını ifade eden Tugay, "İzmir halkının, kendi seçmenimizin, kendi hemşehrilerimin partiye geçmeden önce bu konuda ne düşündüğünü biraz insanlarla konuşarak az çok değerlendirdiğimi düşünüyorum. Yani orada şu vardı: 'Ya tamam işte, siyaset önemli ama İzmir'in hizmet alması, İzmir'e iyi bir şeylerin yapılması daha önemli', 'Biz de artık sorunlardan çok yorulduk' diyorlardı insanlar. Dolayısıyla, halktan "Bir geçişi kabullenebiliriz" mesajını ben aldım. Böyle yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptığını bildiğim pek çok insan, "Biz seni haklı görüyoruz. Bunu yapmakla çok doğru yaptın" şeklinde mesajlar yazdılar bana. Ben onlardan tabii ki güç alıyorum. Yaptığımın doğru olduğunu bir kez daha anlıyorum" dedi.

AK PARTİ'YE GEÇİŞ SÜRECİMDE TEHDİT EDİLMEDİM

Cemil Tugay, AK Parti'ye transferi sonrasında muhalefet tarafından tehdit edildiği şeklindeki iddialara da cevap verdi. Tugay, "Eleştirilerin ötesine geçip hakaret anlamında pek çok ifadeler kullanıldı ne yazık ki. Özgür Özel bir şey söyledi, bir dosya göstermiş. Bakın, benim AK Parti'ye geçiş sürecimde, kimse bana ne dosya gösterdi, ne bir soruşturmayla ya da başka bir operasyonla falan tehdit etti. Benim şu anda hiçbir soruşturmam yok. Tam tersine daha iyi hizmet etmemi sağlayacağını anlattı insanlar ve ikna oldum. Yani bunun İzmir'in hayrına olan bir iş olduğuna kanaat getirdiğim için ben parti değiştirdim" dedi.

BAKANLAR ÇOK SAMİMİ, ÇOK İÇTEN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok etkilendiğini daha önce de dile getiren Tugay, "Yani, mükemmel desem yeridir. Bir kere çok samimiler, çok içtenler. Cumhurbaşkanımız da Külliye'deki görüşmemizde o samimiyeti gösterdi ve ben çok etkilendim. Yani çok böyle iyi yürekli, samimi, içten bir insan. Ondan dolayı çok etkilenmiştim kendisinden. Ve benzer samimiyeti bakanlardan da gördüm. Ben bunu parti değiştirmeden önce de söylüyordum. Bakanları tanıdıkça çok şaşırmıştım. İzmir'i de seviyorlar gerçekten. Yani İzmir'e bir şeyler yapmak istiyorlar. Merkezi hükümetinde, çok önemli bir deneyimi ve gücü. Oradaki deneyim ve güç bizim buradaki bilgiyle birleşince muhteşem bir şey olacak. Pek çok sorunu çözebileceğiz. Yani bundan sonra görev bizde" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör