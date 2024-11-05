Cemile nine ağrılarından kordotomi ile kurtuldu

İzmir'de yaşayan 81 yaşındaki Cemile Karaarslan kolunda geçmeyen ağrılar nedeniyle Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Şiddetlenen ağrıları ilaçla geçmeyen Karaarslan'a yapılan tetkiklerde akciğer kanseri teşhisi kondu. Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Edip Gönüllü tarafından Cemile Karaaslan'a kordotomi işlemi uygulanmasına karar verildi. Dr. Gönüllü'nün uyguladığı kordotominin kanser kaynaklı ağrılar da etkili oldu. Cemile ninenin ağrıları kordotomi ile azaldı. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde gerçekleştirilen kordotomi işlemi, hastanın uyanık olduğu bir ortamda ve kapalı yöntemle uygulanıyor. Dr. Gönüllü, "Bu yöntem ülkemizde nadir uygulanıyor ancak başarı oranı yüzde 90'ın üzerinde.Cemile Karaarslan gibi şiddetli ağrıları olan kanser hastaları için büyük bir rahatlama sağlıyor" diyerek kordotominin güvenilir ve etkili bir çözüm olduğunu vurguladı. Dr. Görüllü, "Boyun bölgesinden özel bir radyofrekans iğnesi ile girip, omurilikteki ağrı yollarının iletimini durdurarak ağrıların önüne geçiyoruz. Bu yöntem açık kesi olmadan, kapalı bir şekilde yapılıyor ve dirençli kanser ağrılarında oldukça etkili" dedi. Kordotomi işlemiyle uzun zamandır çektiği kanser kaynaklı kronik ağrılarından kurtulan Cemile Karaarslan ise yaşadığı rahatlamayı, "Bu süreçte doktorlarım ve tüm ekip benimle çok ilgilendi. Ağrılarımdan kurtuldum ve kendimi daha iyi hissediyorum. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" sözleriyle özetledi.