Haberler Yaşam Haberleri Cenazeye giderken kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 1.8.2024 01:53

Cenazeye giderken kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bükdere Mahallesi'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İHA
Cenazeye giderken kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Kepsut Bükdere karayolunda meydana geldi.

İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube şefi olarak çalışan ve kalp krizi sonrası hayatını kaybeden yeğeni İbrahim Bayar'ın cenazesi için köyüne giden Yusuf İzzet Bayar'ın yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

azada Yusuf İzzet Bayar'ın eşi Ummuhan Bayar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgede sürücü Bayar ve kardeşi Meryem Uysal ağır yaralı olarak 112 ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cenazeye giderken kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA