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Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:55 Son Güncelleme: 16.11.2023 14:01

Cenazeye giderken kaza yaptılar... Sis kazasında 18 yaralı

Gaziantep’te cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün yağış ve sis nedeniyle kontrolünü kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Cenazeye giderken kaza yaptılar... Sis kazasında 18 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinin kırsal Süleymanobası ile Hacımallı mahalleleri arasında meydana gelen kazada Kasaba mahallesindeki bir cenazeye gidenleri taşıyan Tuncay Büyükçınar yönetimindeki minibüs, yoğun yağış ve sis nedeniyle kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, savrulduktan sonra taklalar atarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

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Cenazeye giderken kaza yaptılar... Sis kazasında 18 yaralı
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