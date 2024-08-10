Çenesine korkuluk demiri saplandı, demir parçası ile hastaneye kaldırıldı

Mersin'de Cumhuriyet Mahallesi 1630 sokakta oyun oynarken apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki çocuğun dengesini kaybetmesi sonucu çene kısmına demir korkuluk girdi. Çenesine saplanan demir korkuluğun acısıyla bağıran ve çığlık atan çocuğa çevredeki vatandaşlar ve apartman sakinleri yardıma geldi. Vatandaşlar çocuğu teselli etmeye çalışırken, durumu itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Acı ve korku içinde bekleyen çocuk, olay yerine gelen Mersin İtfaiye ekiplerinin demir korkuluğu kesmesi ile birlikte ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun ameliyata alınabilmesi için çene kısmından giren korkuluk hastanede, doktor gözetiminde çene altından itfaiye ekiplerince kesildi. Küçük çocuğun ameliyata alınacağı belirtildi.