Çengelköy’de feci kaza! 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, saat 21.45 sıralarında Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fıçıcı Sokak'tan gelen yabancı plakalı otomobil, park halindeki 34 KRN 884 plakalı otomobile çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.