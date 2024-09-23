Haberler Yaşam Haberleri Çengelköy'de feci kaza! 1'i ağır 4 yaralı
Giriş Tarihi: 23.9.2024 01:51

Çengelköy'de feci kaza! 1'i ağır 4 yaralı

Üsküdar Çengelköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olamk üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA
Çengelköy’de feci kaza! 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, saat 21.45 sıralarında Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fıçıcı Sokak'tan gelen yabancı plakalı otomobil, park halindeki 34 KRN 884 plakalı otomobile çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Çengelköy Caddesi çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Çalışmaların ardından caddede trafik akışı normale döndü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çengelköy'de feci kaza! 1'i ağır 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA