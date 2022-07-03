Edirne'de düzenlenen 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Cengizhan Şimşek ile ilgili detaylar merak konusu olarak, "Cengizhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Cengizhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık mücadelesinin kazananı Cengizhan Şimşek oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından başpehlivanla ilgili detayları merak edenler "Cengizhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

CENGİZHAN ŞİMŞEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Başpehlivan Cengizhan Şimşek hayatı ve biyografi detayları şöyle;