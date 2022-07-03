661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık mücadelesinin kazananı Cengizhan Şimşek oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından başpehlivanla ilgili detayları merak edenler "Cengizhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Başpehlivan Cengizhan Şimşek hayatı ve biyografi detayları şöyle;
Cengizhan Şimşek, 24 Ocak 1996 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde dünyaya geldi. 26 yaşındaki güreşçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü sporcusudur. Güçlü fiziği ve teknik güreşi ile bilinen Cengizhan Şimşek, 1.87 boyunda ve 105 kilodur.
CENGİZHAN ŞİMŞEK BAŞARILARI