Haberler Yaşam Haberleri Cengizhan Şimşek kimdir? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 3.7.2022 22:44 Son Güncelleme: 3.7.2022 22:45

Cengizhan Şimşek kimdir? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi

Cengizhan Şimşek kimdir? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi

Edirne'de düzenlenen 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Cengizhan Şimşek ile ilgili detaylar merak konusu olarak, "Cengizhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Cengizhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık mücadelesinin kazananı Cengizhan Şimşek oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından başpehlivanla ilgili detayları merak edenler "Cengizhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

CENGİZHAN ŞİMŞEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Başpehlivan Cengizhan Şimşek hayatı ve biyografi detayları şöyle;

Cengizhan Şimşek kimdir? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi

CENGİZHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Cengizhan Şimşek, 24 Ocak 1996 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde dünyaya geldi. 26 yaşındaki güreşçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü sporcusudur. Güçlü fiziği ve teknik güreşi ile bilinen Cengizhan Şimşek, 1.87 boyunda ve 105 kilodur.

Cengizhan Şimşek kimdir? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi

CENGİZHAN ŞİMŞEK BAŞARILARI

  • 2013 Yılı Antalya Elmalı Güreşleri Deste Orta Boy 1.si
  • 2014 Yılı Antalya Elmalı Güreşleri Deste Büyük Boy 1.si
  • 2015 Yılı Edirne Kırkpınar Güreşleri Küçük Orta Küçük Boy 3.sü
Cengizhan Şimşek kimdir? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi
  • 2016 Yılı Edirne Kırkpınar Güreşleri Küçük Orta Büyük Boy 1.si
  • Antalya Kumluca Güreşleri 1.si
Cengizhan Şimşek kimdir? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi
  • Antalya Muratpaşa Güreşleri 1.si
  • Antalya Döşemealtı Güreşleri 1.si
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Cengizhan Şimşek kimdir? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi
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