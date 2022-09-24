Cennet Riva ölüyor!

1 HAFTA ÇALIŞIP GİTTİLER



Bölge halkından elde edilen bilgiye göre; İSKİ'ye bağlı Ömerli, Hüseyinli Köyü ve Cumhuriyet Biyolojik Atıksu Arıtma tesisleri ile İSKİ Öğümce Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi yakınından geçip Karadeniz'e dökülen Riva Deresi'ndeki kirliliğin ortaya çıkmasının ardından İSKİ ekipleri bölgede 1 hafta çalışma yaptığı daha sonra ise tamamen çekildiği öne sürüldü.

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Riva'daki projelerin hayata geçebilmesi için sorumluluk sahibi olan İBB ve İSKİ'nin dereye akan atıksuları kontrol altına alması gerekiyor.

AK Parti döneminde başlatılan ve yatırım programına alınan atıksu hatlarının 3,5 yıldır tamamlanmadığı ayrıca ilgili arıtma tesisine de bağlanmadığı da öğrenildi.