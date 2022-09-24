"Riva Deresi" ölüyor! İBB Başkanı İmamoğlu sorunu çözeceklerini söylemişti... | Video

İstanbul’un doğal güzellikleri arasında bulunan Riva Deresi'ndeki kirlilik devam ediyor. SABAH’ın 30 Mayıs 2020 yılında gündeme taşıdığı ‘Cennet Riva’ya zehir akıtılıyor’ haberi sonrasında soluğu bölgede alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Riva’nın temizleneceğini belirterek program düzenlemişti. Ancak aradan geçen 2.5 yıla rağmen mega kentin cennet köşesinde herhangi bir gelişme olmadığı, kirliliğin ise öncesine göre daha çok arttığı görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, “Riva Deresi ölüyor. 27 aydır Ekrem İmamoğlu'nun keyfini bekleyen Riva Deresi, en kötü durumda 18 ay daha bekler. AK Parti'li İBB 2024'ten sonra ne gerekiyorsa yapar” dedi.

Riva Deresi kirlik nedeniyle ölüyor! İstanbul'un doğa harikası bölgelerinden biri olan Riva'da kirlilik had safhaya ulaştı. Kötü kokuların da yükselmeye başladığı derede suyun rengi ise tamamen kahverengine döndü. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran imzasıyla 30 Mayıs 2020 yılında gündeme taşıdığımız 'Cennet Riva'ya zehir akıtılıyor' başlıklı haber sonrası soluğu bölgede alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu ile birlikte Haziran 2020 yılında bölgeyi ziyaret etti. Riva'da düzenlediği programda Riva'nın temizlik çalışmalarının başlatıldığını ve atılacak adımları sıraladı. Ancak aradan geçen 2.5 yıla rağmen derede herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı ortaya çıktı.

1 HAFTA ÇALIŞIP GİTTİLER



Bölge halkından elde edilen bilgiye göre; İSKİ'ye bağlı Ömerli, Hüseyinli Köyü ve Cumhuriyet Biyolojik Atıksu Arıtma tesisleri ile İSKİ Öğümce Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi yakınından geçip Karadeniz'e dökülen Riva Deresi'ndeki kirliliğin ortaya çıkmasının ardından İSKİ ekipleri bölgede 1 hafta çalışma yaptığı daha sonra ise tamamen çekildiği öne sürüldü.



Riva'daki projelerin hayata geçebilmesi için sorumluluk sahibi olan İBB ve İSKİ'nin dereye akan atıksuları kontrol altına alması gerekiyor.

AK Parti döneminde başlatılan ve yatırım programına alınan atıksu hatlarının 3,5 yıldır tamamlanmadığı ayrıca ilgili arıtma tesisine de bağlanmadığı da öğrenildi.

İMAMOĞLU SORUNU ÇÖZECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ



SABAH'ın haberi sonrasında ilçeye yatırım yapmaması ile eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Riva Deresi'nin kirliliği nedeniyle bölgeye giderek yapacakları çalışmaları sıralayıp, ""Paşaköy'deki arıtmaya 100 bin metreküplük daha ilave bir yatırım yapacağız ve aslında buradaki sorunun atık su tarafını, deşarj tarafını ciddi anlamda çözmüş olacağız. Toplam 2 milyar liralık bir öngörülen yatırımla hiç kimse inşallah sözünden bu anlamda dönmeyecektir. 4 yıllık yatırımla, Riva'da bu sorun kökünden temizlenmiş olacak" diye konuşmuştu.

'27 AY GEÇTİ DERENİN RENGİNDEN BAŞKA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'



Konu ile ilgili İBB'ye çağrıda bulunan İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu ise Riva'nın geldiği duruma tepki gösterdi. Riva Deresi'nin öldüğünü söyleyen Hasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taahhüt ettiği Atıksu Arıtma Tesisleri'ni yapması gerektiğini vurguladı. Hasanoğlu, "Haziran 2020'de İBB Başkanı çağrımız üzerine Riva Deresi'ni ziyaret etmişti. Planlar, maliyetler, vaatler… 27 ay geçti, derenin renginden başka değişen bir şey yok maalesef" dedi.

'NE GEREKİYORSA YARDIMCI OLACAĞIMIZI SÖYLEDİK'



Dere temizliği için Ekrem İmamoğlu'ndan bir adım beklendiğini belirten Hasanoğlu, "29 Mayıs 2020 tarihinde Riva Deresi ile ilgili İBB Başkanına çağrıda bulunup, Riva Deresi ve çevresinde İBB ve İSKİ'nin yapması gereken işleri hatırlatıp, biz de ne gerekiyorsa yardımcı olacağımızı ifade etmiştik" şeklinde konuştu.

'EN KÖTÜ 2024'TEN SONRA AK PARTİ YAPAR'



Sadullah Hasanoğlu, bir an önce gerekli adımlar atılarak Riva Deresi'nin sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "AK Parti döneminde büyük kısmı yapılan atıksu hatlarını tamamlayıp ilgili arıtma tesisine bağlamalıdır. Riva Deresi ölüyor. Çağrımızı yineliyoruz. 27 aydır Ekrem İmamoğlu'nun keyfini bekleyen Riva Deresi, En kötü durumda 18 ay daha bekler. AK Parti'li İBB 2024'ten sonra ne gerekiyorsa yapar" dedi.