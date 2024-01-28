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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Cennet vatanı kar beyaz örtü sardı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Anadolu’nun kentleri beyaza büründü. Sivas’ta termometreler -16 dereceye kadar düştü. Doğu illeri başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkin bir şekilde kendini gösterdi

Cennet vatanı kar beyaz örtü sardı
Kar kalınlığının şehir merkezinde 45 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreyi bulduğu Hakkâri'de, kara gömülen araçlar zorlukla çıkartılıyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Yüksekova ilçesinde, tek katlı evler ve arabalar karla kaplandı. Bitlis'te de kar kalınlığı iki metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle SiirtŞırnak karayolu kapandı. Muş'ta da yoğun kar yağışı yaşandı. Hakkâri-Çukurca karayoluna düşen çığ ise ekipler tarafından kaldırılarak yol açıldı. Erzincan'da etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünen Girlevik Şelalesi'nde güzel manzaralar oluştu.



GÜZELLİĞİYLE GELDİ
Sivas'ta, sıcaklık geceleri eksi 16 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Kangalların kışlık post tüylerine geçişi de başladı. Osmaniye'nin yaylaları beyaza büründü, kara hasret vatandaşlar beyaza bürünen Düziçi ilçesindeki 1800 rakımlı Dumanlı Yaylası'na koştu. Kar, Batı'da etkili oluyor. Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniçİnegöl karayolu da kar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi karla birlikte doyumsuz bir manzara oluştururken, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.

Ahmet KAVAK-Aziz ÖNAL-İhsan TUNÇOĞLU-Hasan ÇAKMAK-Ceren ÇALIŞKAN-Murat YILDIRIM/SABAH

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Cennet vatanı kar beyaz örtü sardı
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