Cep telefonu kredilerinde yeni dönem! BDDK açıkladı! Cep telefonu kredisi kaç ay oldu?

Yeni cep telefonu almak isteyenlerin kredi planlarını ilgilendiren düzenlemede değişikliğe gidildi. BDDK'nın kararıyla telefon alımlarında kullanılabilen tüketici kredilerinin vade süreleri cihazın fiyatına göre yeniden belirlendi. Yenilenmiş telefonlar için de ayrı vade koşulları uygulanmaya başladı.
Cep telefonu satın almak için tüketici kredisine başvuracakların kullanabileceği vade, cihazın satış fiyatına göre farklılık gösterecek. BDDK'nın düzenlemesiyle birlikte belirlenen fiyat sınırları altında kalan telefonlarda daha uzun süreli kredi kullanılabilirken, daha yüksek fiyatlı cihazlarda vade kısalacak.
Satış fiyatı 40 bin TL'yi geçmeyen cep telefonları için kullanılacak tüketici kredisinde azami vade 12 ay olarak uygulanacak. Telefonun fiyatı bu sınırın üzerine çıktığında ise kredi süresi önemli ölçüde düşecek.
40 bin TL'nin üzerindeki cep telefonları için tüketici kredisiyle yapılacak finansmanda azami vade 3 ay olacak.
Yenilenmiş cep telefonlarında ise farklı bir fiyat kriteri uygulanacak. Yenileme merkezi veya yetkili satıcıdan alınması şartıyla 50 bin TL ve altında kalan yenilenmiş telefonlarda 12 aya kadar kredi kullanılabilecek.
Fiyatı 50 bin TL'nin üzerinde olan yenilenmiş telefonlarda ise tüketici kredisi vadesi 3 ayla sınırlı tutulacak.
Kredi kartıyla cep telefonu satın alımlarında uygulanan genel taksitlendirme yasağında değişiklik yapılmadı. Ancak yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları bu kuralın dışında tutuluyor.
Yenilenmiş telefonlarda kredi kartıyla gerçekleştirilen alışverişler için ürün fiyatına ilişkin bir sınır bulunmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanabilecek.
Düzenlemenin bir diğer bölümünde kredi kartlarının asgari ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılan limit sınırı yeniden belirlendi. Buna göre kartın toplam limiti, uygulanacak asgari ödeme oranını doğrudan etkileyecek.
100 bin TL ve altında limite sahip kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20'si asgari ödeme tutarı olarak hesaplanacak.
Kart limiti 100 bin TL'nin üzerindeyse asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 40'ı olacak.