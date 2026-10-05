Cep telefonu kredilerinde yeni dönem! BDDK açıkladı! Cep telefonu kredisi kaç ay oldu?

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA FİYAT SINIRI 50 BİN TL

Yenilenmiş cep telefonlarında ise farklı bir fiyat kriteri uygulanacak. Yenileme merkezi veya yetkili satıcıdan alınması şartıyla 50 bin TL ve altında kalan yenilenmiş telefonlarda 12 aya kadar kredi kullanılabilecek.

Fiyatı 50 bin TL'nin üzerinde olan yenilenmiş telefonlarda ise tüketici kredisi vadesi 3 ayla sınırlı tutulacak.