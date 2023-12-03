Ceren Özdemir, mezarı başında anıldı



Ceren'in ailesi, kızlarının vefatının dördünü yılında mezarının başında anma etkinliği düzenledi. Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında düzenlenen anma programında anne Güfer ve baba Yılmaz Özdemir mezara çiçekler bırakarak dua etti.

Baba Özdemir, acılarının her zamanki gibi taze olduğunu belirterek, "Bu süreçte acımız devam ediyor. Bizim mustarip olduğumuz konular var, ihmal davası henüz sonuçlanmadı, en çok bu zorumuza gidiyor. Ceren'in acısını asla unutamıyoruz. Eşim ve kızım bazı şeyleri halen atlatamadı. Katilin cezası tamam ama ihmali olanlar hakkında Anayasa Mahkemesi henüz karar vermedi, süreç çok uzadı. Bu ülkede halen kadın cinayetleri de devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

