Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden kan donduran görüntüler! Kentte geçtiğimiz ay 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Ayşe Taşma kızını okula götürürken boşandığı eşi tarafından tabancayla vurularak, 2 çocuk annesi Ayat Adsız ise kayınpederi tarafından öldürülmüştü.

Çerkezköy’de koca dehşeti! Karısını bıçakladığı anlar güvenlik kamerasında | Video

DEHŞET ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Geçtiğimiz ay iki ayrı kadın cinayeti ile sarsılan Çerkezköy'de, pazar günü sabaha karşı yine yürekler ağza geldi. E.K., Cengiz Topel Caddesi'nde tartıştığı karısı G.K.'yı tekme, tokat dövdü ve bıçakladı. Çevredekiler durum hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içinde gelen ekipler tarafından E.K. olay yerinde gözaltına alındı. Talihsiz kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu dehşet anları ise güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

KOCA TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.K.'nın ise sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.