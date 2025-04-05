Tekirdağ’da miras katliamı: Yengesi ile yeğenini öldürdü!

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. M.G., aile apartmanındaki daireler nedeniyle arasının açık olduğu iddia edilen kardeşi Z.G.'nin yaşadığı daireye geldi. Z.G.'nin dışarıda olduğu sırada M.G. evde yengesi ile tartıştı. Tartışmasının ardından da M.G. yengesi M.G., yeğeni F.G. ile aynı apartmanda oturan ve yukarı çıkan yeğeni E.B.T.' ye tabancayla ateş açtı.