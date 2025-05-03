Çerkezköy’de polisten büyük fuhuş operasyonu

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çerkezköy'de kiraladıkları evlerde Türk ve Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak suç örgütünün lideri, yöneticileri ve üyelerinin yakalanması il merkezli toplam 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Suç mağduru 6 kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.