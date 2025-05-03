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Giriş Tarihi: 3.5.2025 20:09 Son Güncelleme: 3.5.2025 20:13

Çerkezköy’de polisten büyük fuhuş operasyonu

Çerkezköy’de kiraladıkları evlerde kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen 12 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, mağdur 6 kadın kurtarıldı.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Çerkezköy’de polisten büyük fuhuş operasyonu

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çerkezköy'de kiraladıkları evlerde Türk ve Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak suç örgütünün lideri, yöneticileri ve üyelerinin yakalanması il merkezli toplam 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Suç mağduru 6 kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çerkezköy’de polisten büyük fuhuş operasyonu
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