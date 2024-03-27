Çerkezköy’e kentsel dönüşüm müjdesı

Cumhur İttifakı AK Parti Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe, kentsel dönüşümde hazırlayacakları ada bazlı planlara uygun olarak dönüşüme giren tüm yapılara emsal ve kat artışı vereceklerini açıkladı. Öğe, esnaf ziyaretinde yöneltilen bir soru üzerine yaptığı açıklamada, ilçede kentsel dönüşümü, "yerinde dönüşüm" anlayışıyla gerçekleştireceklerini söyledi. Kentsel dönüşümlerde hazırlayacakları ada bazlı planlara uygun olarak dönüşüme giren tüm yapılara emsal ve kat artışı vereceklerini aktaran Öğe, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentsel dönüşüm ofisleri kurarak vatandaşlarımızla kurumlar arasında köprü olacağız" dedi. Abdullah Öğe, geçen on yılda hizmet almaktan mahrum kalan Veliköy Mahallesi'nin ihtiyaç duyduğu alt yapı, kanalizasyon, yol sorunlarını ivedilikle çözeceklerini ifade etti. Cadde ve meydan düzenlemeleri kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolları, oturma alanları, çocuk oyun alanları ve kafeteryalar yaparak vatandaşlara daha konforlu daha yaşanabilir bir Veliköy armağan edeceklerinin altını çizen Öğe, "Çerkezköy'ün her noktasına halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri götüreceğiz. İlçemizi daha yaşanabilir, alt ve üst yapı eksikleri giderilmiş, sosyal ve kültürel anlamda birbirinden güzel etkinliklerin düzenlediği bir ilçe haline getireceğiz" dedi.