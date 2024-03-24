Cesetsiz cinayete ikinci kez müebbet

Edirne'de yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ebru Koç, 11 Ocak 2005 sabahı okula gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Jandarma ve polisin tüm çabaları sonuçsuz kalınca, dosya "Daimi arama" kaydıyla rafa kaldırıldı. 8 yıl sonra polise başvuran Süleyman Akarçay (28), Koç ile sevgili olduklarını ve kaybolduğu 11 Ocak'tan birkaç gün önce ormanlık bir alana gidip birlikte olduklarını anlattı. Ancak bu sırada, Çiftçi Malları Koruma Kurulu'nda bekçi olarak görev yapan Faruk Kosva'nın (40), kendisini burada gördüğünü, kimlik ve telefon bilgilerini aldığını, Ebru Koç'a isteklerini yerine getirmesi konusunda tehdit ve şantajda bulunduğunu söyledi. Akarçay, Kosva'nın, genç kızı silah tehdidiyle kendisiyle birlikte olmaya zorladığını öne sürdü. Bu sırada Kosva'nın elindeki silahın patladığını ve karnından vurulan genç kızın öldüğünü anlatan Akarçay, cesedi ayağına taş bağlayarak Meriç Nehri'ne attıklarını da söyledi. Nehirde yapılan aramalarda ise ceset bulunamadı. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, iki sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar temyiz aşamasında bozuldu.Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, Kosva önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ardından ceza iyi halden müebbete çevrildi. Akarçay ise iyi hal ve diğer indirimlerle 4 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.