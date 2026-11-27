İzmir'de içine düştükleri borç sarmalından kurtulmak için çareyi mülkiyetindeki taşınmazları satmakta bulan ilçe belediyelerine Çeşme'de eklendi. Yeni Partili Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 11 taşınmaz satış listesine kondu.

Alaçatı'dan Ilıca'ya, Reisdere'den Sakarya mahallesine kadar 5 mahallede bulunan taşınmazlar için belirlenen toplam muhammen bedel 272 milyon 150 bin TL olarak açıklandı. İhaleler 14 Aralık'ta kapalı teklif yöntemiyle gerçekleştirilecek. Resmi Gazetede yayımlanan ihale ilanına göre satış listesinde konut alanı olarak belirlenen 10 arsanın yanı sıra ticaret alanı niteliğinde bir taşınmaz da yer aldı.

EN YÜKSEK BEDEL 35 MİLYON TL

İhale kapsamında satışa sunulan arsalar için belirlenen muhammen bedeller 10 milyon TL ile 35 milyon TL arasında değişiyor. En yüksek bedel, Ilıca Mahallesi'ndeki arsa için belirlenirken, en düşük bedelli taşınmaz ise Ilıca Mahallesi Punta Mevkii'nde bulunan ticaret alanı oldu.

İŞTE SATIŞA ÇIKARILAN 11 TAŞINMAZ

Belediyenin satış ilanında yer alan taşınmazlar ve belirlenen muhammen bedeller şöyle: Sakarya Mahallesi, Kalkandere Mevkii, Konut alanı. 26 milyon TL. Sakarya Mahallesi – Konut alanı – 32 milyon TL. Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkii – Konut alanı – 30 milyon 500 bin TL. Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkii – Konut alanı – 32 milyon TL. Alaçatı Mahallesi, İmamoğlu Mevkii – Konut alanı – 26 milyon 150 bin TL. Alaçatı Mahallesi – Konut alanı – 12 milyon 500 bin TL. Reisdere Mahallesi – Konut alanı – 22 milyon 500 bin TL. Reisdere Mahallesi – Konut alanı – 20 milyon 500 bin TL. Ilıca Mahallesi – Konut alanı – 35 milyon TL. Ardıç Mahallesi – Konut alanı – 25 milyon TL. Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii – Ticaret alanı – 10 milyon TL.