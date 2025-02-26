Çeşme Belediyesinden bir gün arayla iki satış birden

HER İKİ İHALE DE KAPALI ZARF USULÜ YAPILACAK

Çeşme Belediyesi her iki ihaleyi de kapalı zarf usulü yapacak. Çeşme Belediyesi geçtiğimiz Aralık ayında da Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkiinde 4250 ada 9 parselde yer alan taşınmazı 38 milyon TL'ye satmıştı. Çeşme Belediyesinin SGK ve Vergi Dairesi olmak üzere piyasaya yüklü miktarda borcu bulunuyor.