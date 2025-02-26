Çeşme Belediyesinden bir gün arayla iki satış birden

CHP'li belediyelerin İzmir'deki satış furyası tam gaz devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2.4 milyar lirayı bulan satış haberinden sonra bir satış da Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olarak gösterilen Çeşme'den geldi. Çeşme Belediyesi bir gün arayla iki satış ihalesi yapacağını duyurdu.
İLK İHALE 13 MARTTA
Birinci satış 13 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çeşme Belediyesi ilk ihalede Ilıca mahallesinde 3, Ardıç mahallesinde 2 tane arsa nitelikli taşınmaz satacak.
DENİZE SIFIR
Çeşme Belediyesi ikinci satışı bir gün sonra yani 14 Mart Cuma günü yapacak. Sakarya Mahallesinde denize sıfır 1200 metrekare yüz ölçümlü arsanın Çeşme Belediyesine ait 498 metrekarelik bölümü, 40 milyon lira muhammen bedelle Belediye Meclis salonunda saat 15.00'te gerçekleştirilecek ihale ile satılacak.
HER İKİ İHALE DE KAPALI ZARF USULÜ YAPILACAK
Çeşme Belediyesi her iki ihaleyi de kapalı zarf usulü yapacak. Çeşme Belediyesi geçtiğimiz Aralık ayında da Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkiinde 4250 ada 9 parselde yer alan taşınmazı 38 milyon TL'ye satmıştı. Çeşme Belediyesinin SGK ve Vergi Dairesi olmak üzere piyasaya yüklü miktarda borcu bulunuyor.