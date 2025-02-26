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Giriş Tarihi: 26.2.2025 12:08 Son Güncelleme: 26.2.2025 12:39

Çeşme Belediyesinden bir gün arayla iki satış birden

İzmir’de CHP belediyeciliği çöktü. Esnafa, müteahhide, SGK’ya, Vergi Dairesi’ne derken deyim yerindeyse uçan kuşa dahi borç yapan CHP’li ilçe belediyeleri mülkiyeti kendilerine ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden sonra bir satış haberi de Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında gösterilen İzmir’in Çeşme İlçesinden geldi. Çeşme Belediyesi, bir gün arayla iki ayrı satış ihalesi gerçekleştirecek. Birinci ihale 13 Mart Perşembe günü yapılacak.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Çeşme Belediyesinden bir gün arayla iki satış birden

CHP'li belediyelerin İzmir'deki satış furyası tam gaz devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2.4 milyar lirayı bulan satış haberinden sonra bir satış da Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olarak gösterilen Çeşme'den geldi. Çeşme Belediyesi bir gün arayla iki satış ihalesi yapacağını duyurdu.

İLK İHALE 13 MARTTA

Birinci satış 13 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çeşme Belediyesi ilk ihalede Ilıca mahallesinde 3, Ardıç mahallesinde 2 tane arsa nitelikli taşınmaz satacak.

KASAYA 188 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILACAK

Muhammen bedelleri 35 ila 40 milyon lira arasında değişen taşınmazların satışından Çeşme Belediyesinin kasasına 188 milyon lira kaynak aktarılacak.

DENİZE SIFIR

Çeşme Belediyesi ikinci satışı bir gün sonra yani 14 Mart Cuma günü yapacak. Sakarya Mahallesinde denize sıfır 1200 metrekare yüz ölçümlü arsanın Çeşme Belediyesine ait 498 metrekarelik bölümü, 40 milyon lira muhammen bedelle Belediye Meclis salonunda saat 15.00'te gerçekleştirilecek ihale ile satılacak.

HER İKİ İHALE DE KAPALI ZARF USULÜ YAPILACAK

Çeşme Belediyesi her iki ihaleyi de kapalı zarf usulü yapacak. Çeşme Belediyesi geçtiğimiz Aralık ayında da Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkiinde 4250 ada 9 parselde yer alan taşınmazı 38 milyon TL'ye satmıştı. Çeşme Belediyesinin SGK ve Vergi Dairesi olmak üzere piyasaya yüklü miktarda borcu bulunuyor.

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Çeşme Belediyesinden bir gün arayla iki satış birden
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