Çeşme Belediyesine operasyon: 10 şüpheli tutuklandı!

Çeşme Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden aralarında Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer'in de bulunduğu 10'u hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheli Onur Gülin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık tarafından adli kontrol talebiyle sevk edilen Deniz Songül Yalçın hakkında da adli kontrol kararı verildi.

RÜŞVET YAZIŞMALARI DEŞİFRE OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında daha önce ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çekici görüşme ve yazışmaların tespit edildiği açıklanmıştı. Deşifre edilen yazışmaların, soruşturma çerçevesinde incelenen rüşvet iddialarıyla ilgili olduğu belirtilmişti. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yürütülen adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör