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Giriş Tarihi: 15.10.2026 17:01

Çeşme’de eskort daveti cinayetle bitti! 28 yaşındaki kadın ücret tartışmasında öldürüldü

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde günübirlik kiralanan bir villanın önünde yaşanan silahlı saldırıda 28 yaşındaki Pınar Güneş hayatını kaybetti. İddiaya göre, 7 bin TL karşılığında birliktelik için anlaşan iki kadın ile villadaki kişiler arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Kadınlar araçla uzaklaşmaya çalışırken açılan ateş sonucu Pınar Güneş sırtından vuruldu. Hastanede yaşamını yitiren Güneş’in ölümüne ilişkin kaçan Suriye uyruklu iki şüpheli, Urla’da ticari takside yakalandı.

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Çeşme’de eskort daveti cinayetle bitti! 28 yaşındaki kadın ücret tartışmasında öldürüldü
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Dehşete düşüren olay Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi 11077 Sokak'ta bulunan günübirlik kiralık bir villanın önünde 14 Ekim günü akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Pınar Güneş (28) ve N.U. (26), ticari taksiyle söz konusu adrese geldi. İddiaya göre, telefonla iletişim kurularak çağrıldıkları villada bulunan iki kişiyle cinsel birliktelik için 7 bin TL karşılığında anlaştılar. Ancak taraflar arasında daha sonra ücret konusunda anlaşmazlık çıktı. Görüşmeyi kabul etmeyen iki kadın, villadan ayrılarak geldikleri araca bindi.

ARAÇLA UZAKLAŞIRKEN ATEŞ AÇILDI

Kadınların araçla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada villada bulunan kişilerden birinin aracın arkasından iki el ateş ettiği öne sürüldü. Mermilerden biri aracın bagaj kapağını delerek arka koltukta oturan Pınar Güneş'in sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Güneş için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER URLA'DA YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen takip ve koordineli çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu Y.U. (22) ile A.M. (17), Urla ilçesindeki Zeytinler Kavşağı civarında seyir hâlindeki bir ticari takside yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

#İZMİR #URLA #ÇEŞME
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