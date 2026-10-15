Çeşme’de eskort daveti cinayetle bitti! 28 yaşındaki kadın ücret tartışmasında öldürüldü

Dehşete düşüren olay Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi 11077 Sokak'ta bulunan günübirlik kiralık bir villanın önünde 14 Ekim günü akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Pınar Güneş (28) ve N.U. (26), ticari taksiyle söz konusu adrese geldi. İddiaya göre, telefonla iletişim kurularak çağrıldıkları villada bulunan iki kişiyle cinsel birliktelik için 7 bin TL karşılığında anlaştılar. Ancak taraflar arasında daha sonra ücret konusunda anlaşmazlık çıktı. Görüşmeyi kabul etmeyen iki kadın, villadan ayrılarak geldikleri araca bindi.

ARAÇLA UZAKLAŞIRKEN ATEŞ AÇILDI

Kadınların araçla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada villada bulunan kişilerden birinin aracın arkasından iki el ateş ettiği öne sürüldü. Mermilerden biri aracın bagaj kapağını delerek arka koltukta oturan Pınar Güneş'in sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Güneş için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER URLA'DA YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen takip ve koordineli çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu Y.U. (22) ile A.M. (17), Urla ilçesindeki Zeytinler Kavşağı civarında seyir hâlindeki bir ticari takside yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.