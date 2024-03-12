Çeşme’ye 5 bin sosyal konut müjdesi

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli turizm merkezlerinden bir olan Çeşme'de memur sıkıntısı yaşandığını söyleyen Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, sorunun çözümü için konut üreteceklerini belirtti. İlk aşamada 2 bin 500 adet olmak üzere toplam 5 bin konut yapacaklarını vurgulayan Tanık, "Bu konutlardan Çeşme'de maaşıyla geçinemeyen ve kısa sürede tayinini isteyen memurların yanı sıra; alt gelir grubunda yaşayan vatandaşlarımız faydalanacak" diye konuştu.

MEMURLAR KAÇMAYACAK

Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan adayı Esat Tanık, Çeşme'de yaşayan memurların yaşam koşulları bakımından oldukça zorlandığına dikkat çekerek, "Yüksek kiralar nedeniyle maalesef memurlar burayı sürgün yeri olarak görüyor ve bir an önce Çeşme'den ayrılmaya çalışıyor. Amacımız buraya gelen memurlarımızın refah içinde daha mutlu ve huzurlu bir şekilde ev ortamlarında barınabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca Çeşme'de doğmuş büyümüş ve baba ocağından ayrılamayan Çeşmeliler'in makul fiyata ev sahibi olmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İKİ ETAPTA YAPILACAK

Söz konusu proje için Hazine'den yer tahsisi isteyeceklerini sözlerine ekleyen Tanık şunları söyledi: "Tahsis edilecek alanda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çeşme Belediyesi ortaklığında evleri yapıp memur ve Çeşmeli alt gelir grubu vatandaşlarımıza kiralayacağız. Söz konusu 5 bin sosyal konut projemizi 2 etap halinde hayata geçireceğiz. İlk etapta yapacağımız 2 bin 500 konutun bitmesine yakın ikinci etabı başlatacağız. Bu evlerin verilmesinde de ince eleyip sık dokuyacağız. Adeta hakemlik yapacağız. Bununla ilgili de şeffaf ve adil bir düzen sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

AİLEYE UYGUN

Proje yerini belirlediklerini fakat şimdilik bunu söylememeyi tercih ettiklerini aktaran Tanık, "Bunun da nedeni yarın öbür gün bir rant söz konusu olmamasıdır. Başkanlık seçimini kazandıktan hemen sonra projeye start vermeden önce bu alanın yerini açıklayacağız. Evlerin büyüklükleri ise ihtiyaca göre 2 + 1 ve 3+1 şeklinde olacak. Çünkü genelde ilçemize atanan memurlarımızın yüzde 80'i evli ve ailesiyle geliyor. Onların şartlarına uygun bir düzenlemeyi hazırladık ve hızla yapacağız" diye konuştu.

ARSA PARASI OLMAYACAK

Vatandaşların makul fiyata ev sahibi olabilecekleri ve kredi imkanı sağlanarak alacakları bir sistem oluşturacaklarını belirten Başkan Adayı Esat Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimiz bankalarla oturup TOKİ'nin maliyetleri ve insanların ödeyebileceği makul bedeli belirleyip kredilendirilmesini sağlayacak. Alan Hazine'ye ait olacağı için arsa payı ödenmemesinden dolayı maliyetler de oldukça düşük olacaktır"