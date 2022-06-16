Haberler Yaşam Haberleri Çete çatışmasının ortasında kalarak ölmüştü: Emircan Açıkgöz davasında yıllar sonra keşif istendi!
Giriş Tarihi: 16.6.2022 12:55 Son Güncelleme: 16.6.2022 13:50

Çete çatışmasının ortasında kalarak ölmüştü: Emircan Açıkgöz davasında yıllar sonra keşif istendi!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Çete çatışmasının ortasında kalarak ölmüştü: Emircan Açıkgöz davasında yıllar sonra keşif istendi!

Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz davasında 1 yıl önce karar çıkmış ve 6 sanık 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın istinaf edilmesinin ardından Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) yeniden duruşma gördü ve yaklaşık 5 yıl sonra olay yerinde keşif yapılmasına kararı verdi.

Lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz, 15 Aralık 2017 günü Sefaköy'de babasının arabasını alıp iki arkadaşıyla birlikte evinin yakınındaki bir çiğköfteciye gitti. Açıkgöz, İnönü mahallesinde kendilerine "Demiroklar" ve "Erenler" adını veren iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada vücuduna aldığı 7 kurşunla hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturmada 23 sanık hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet, iki kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada geçtiğimiz sene Nisan ayında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 6 sanık hakkında "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından ayrı ayrı 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer 17 sanığın ise beraatlarına karar verdi.


Emircan Açıkgöz

"OLAY MAHALİNDE KEŞİF YAPILMASINI İSTİYORUM"

Verilen karara itiraz edilmesinin ardından dava Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada söz verilen maktul Emircan Açıkgöz'ün babası Hacı Açıkgöz ise "Oğlumun arkadaşı Berat oğlumun vurulduğunu haber verdi. Hastanede iken Berat bize Vanlılar ateş etti dedi. Vanlıların ve Diyarbakırlıların çatışmasının arasında kaldıklarını söyledi. Kim olduklarını sorduğumda Emrah Demirok, Şahin Demirok ve Akın Demirok'un ateş ettiğini söyledi. Berat bu söylediklerini mahkemede söylemedi. Ayrıca olay mahalinde keşif yapılmasını istiyorum" dedi. Anne Emine Açıkgöz ise "Ben cezalardan hoşnutsuzum çünkü daha fazla ceza verilmesini istiyorum. Olaya katılan tüm sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum" şeklinde konuştu. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde suç niteliğinin belirlenmesi açısından keşif yapılmasını talep etti.

YILLAR SONRA OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi olayın yaşandığı yerde yaklaşık 5 yıl sonra keşif yapılmasına karar verdi. Yarın yapılacak olan keşfin ardından BAM, yerel mahkemenin verdiği kararı ya onayacak ya da bozup dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KİM KAZANDI? Dün akşam Survivor All Star araba ödülü kazananı belli oldu!
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT düzenlemesi için dikkat çeken açıklama: Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak!
Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI ile çalışanların yüzü gülecek! 2022 temmuz Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET GÜNCEL DURUM: Bakan Vedat Bilgin'den temmuz zammı için yeşil ışık! 2022 asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülü Lexus NX 350h 2022 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı son durum: Emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak? hesaplandı SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek maaşlar belli oldu!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni açıklama geldi: Bakanlık kamuoyuna paylaşacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Çete çatışmasının ortasında kalarak ölmüştü: Emircan Açıkgöz davasında yıllar sonra keşif istendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA