Çete çatışmasının ortasında kalarak ölmüştü: Emircan Açıkgöz davasında yıllar sonra keşif istendi!

Lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz, 15 Aralık 2017 günü Sefaköy'de babasının arabasını alıp iki arkadaşıyla birlikte evinin yakınındaki bir çiğköfteciye gitti. Açıkgöz, İnönü mahallesinde kendilerine "Demiroklar" ve "Erenler" adını veren iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada vücuduna aldığı 7 kurşunla hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturmada 23 sanık hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet, iki kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada geçtiğimiz sene Nisan ayında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 6 sanık hakkında "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından ayrı ayrı 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer 17 sanığın ise beraatlarına karar verdi.



Emircan Açıkgöz

"OLAY MAHALİNDE KEŞİF YAPILMASINI İSTİYORUM"

Verilen karara itiraz edilmesinin ardından dava Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada söz verilen maktul Emircan Açıkgöz'ün babası Hacı Açıkgöz ise "Oğlumun arkadaşı Berat oğlumun vurulduğunu haber verdi. Hastanede iken Berat bize Vanlılar ateş etti dedi. Vanlıların ve Diyarbakırlıların çatışmasının arasında kaldıklarını söyledi. Kim olduklarını sorduğumda Emrah Demirok, Şahin Demirok ve Akın Demirok'un ateş ettiğini söyledi. Berat bu söylediklerini mahkemede söylemedi. Ayrıca olay mahalinde keşif yapılmasını istiyorum" dedi. Anne Emine Açıkgöz ise "Ben cezalardan hoşnutsuzum çünkü daha fazla ceza verilmesini istiyorum. Olaya katılan tüm sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum" şeklinde konuştu. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde suç niteliğinin belirlenmesi açısından keşif yapılmasını talep etti.

YILLAR SONRA OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi olayın yaşandığı yerde yaklaşık 5 yıl sonra keşif yapılmasına karar verdi. Yarın yapılacak olan keşfin ardından BAM, yerel mahkemenin verdiği kararı ya onayacak ya da bozup dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderecek.