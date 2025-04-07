Çete savaşının failleri cezaevinden kaçmaya çalıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 13 Eylül 2023'te çete lideri Barış Boyun'un adamları olduğu öne sürülen 6 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen aralarında 12 Türk'ün bulunduğu 20'ye yakın mahkûm, Korydallos Hapishanesi'nden kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalandı. Geçen cumartesi günü mahkûmların gardiyanları rehin alarak cezaevinde isyan çıkarmak için günlerdir masa başında plan yaptıkları ortaya çıkarken, polis mahkûmların kaldığı 6. koğuşa baskın düzenledi. Koğuşta yapılan cezaevinin plan ve koordinatlarını içeren çok sayıda harita, bir ısıtıcının altına gizlenmiş Glock marka suikast silahı, çok sayıda mermi ve sakinleştirici haplar ele geçirildi. İtalya'da Interpol tarafından yakalanan 'Ölüm Çetesi' lideri Barış Boyun'un adamları olduğu belirtilen 6 kişi, sahte Alman plakalı bir otomobille Atina yakınlarında seyir halindeki ilerlerken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Abdurrahman T. (22), Burak T. (23), Ozan Kağan T. (24), Dorukhan Ersu B. (31) ve Ömer K. (24) ölmüştü.