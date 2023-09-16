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Giriş Tarihi: 16.9.2023 09:55 Son Güncelleme: 16.9.2023 10:24

Çete üyelerini böyle yakaladılar…

İstanbul’da uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suça karışan bir çetenin 4 üyesi, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 4 çete üyesi de tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Çete üyelerini böyle yakaladılar…

İstanbul'un Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; çaldıkları motosikletleri kullanarak uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık başta olmak üzere farklı suçlara karışan dört kişilik bir çetenin üyelerinin Şahintepe Mahallesi'nde saklandıkları adrese operasyon düzenledi. A.Ş.(19), K.G.(18), N.G.(19) ve F.A.(15) isimli dört çete üyesi de yakalandı. Toplamda 27 adet suç kayıtları olduğu tespit edilen çete üyelerinden A.Ş.'nin "Kasten Yaralama" ve "Hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi.

Söz konusu adreste ve çevresinde bulunan metruk alanda yapılan aramalarda bir kilo 235 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 55 gram Marihuana maddesi, satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1'i çalıntı 3 motosiklet, uyuşturucu madde ticaretinden kullanılan 5 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 dolar, 550 euro, 6 bin 500 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf paket ele geçirildi. Çetenin 4 üyesi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Çete üyelerini böyle yakaladılar…
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