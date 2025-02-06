Çetelere silah satıyorlardı… “Bomba Atar” silah bile çıktı…

Yasa dışı bir şekilde silah imalatı ve satışı yapan ve suç örgütlerine silah satan üç kişi, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Fatih, Sultangazi ve Ümraniye İlçeleri'nde peş peşe düzenlenen baskınlarda üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; yasa dışı bir silah atölyesi ortaya çıkarıldı. Dört uzun namlulu piyade tüfeği ve şarjörleri, kuru sıkıdan ateşli silaha çevrilmiş 114 tabanca ve şarjörleri, 321 şarjör, 274 ucu açık namlu, 107 sürgü ve gövde takımı, ateşli silaha dönüştürülme aşamasında olan 80 kuru sıkı tabanca ve şarjörleri, 159 mermi, çok sayıda tabanca parçası (tetik tertibatı, yay ve pim), yasa dışı silah atölyesinde kullanılan sütun matkap, taşlama makinesi, masa tipi mengene, kompresör makinesi ve şarjlı matkap ele geçirildi. "Bomba Atar" aparatlı uzun namlulu silah da bulundu. Gözaltına alınan üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyonla ele geçirilen silahlar, silah parçaları ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.