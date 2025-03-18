Cevdet Yılmaz: İstanbul-Çanakkale arasındaki seyahat süresi 2 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malkara'da Kınalı-Malkara Otoyolu'nun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, "Buraya Çanakkale'den geldik. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde şanlı geçmişimizi anarak, geleceğimizi inşa etmeye devam ediyoruz. İstiklal mücadelesini, istikbal mücadelesiyle devam ettiriyoruz. Çanakkale'deki törene katıldık ardından temel atma töreni için Tekirdağ'dayız. Bu anlamlı günde ecdadımızın bize emanet ettiği kutlu mirası yaşatmak, milletimizin yarınlarını daha güçlü, daha müreffeh kılmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültürel etkileşimin merkezi konumunda yer alan bir bölgedeyiz. Trakya, tarih boyunca kıtalar arası bir köprü görevi icra etmiştir. Stratejik konumu, ekonomik ve kültürel geçişlerin merkezinde yer alarak bölgenin ticaretini ve kalkınmasını desteklemiştir. Sanayisi, ekonomisi ve endüstrisiyle Trakya'nın en büyük ili olarak öne çıkan Tekirdağ, İstanbul ile birlikte bölgenin ekonomik gelişimine yön veren lokomotif şehirlerden biridir. Çok önemli bir sanayi kenti, ihracatçı bir ilimiz, bir taraftan da çok önemli bir tarım şehri. Dolayısıyla Trakya ülkemizin ekonomisine, Tekirdağ çok önemli katkılarda bulunan bir ilimiz" dedi.

'REKABET GÜCÜNE KATKI'

Ulaştırma sektörünün diğer tüm sektörlerden etkilenen ve tüm sektörleri etkileyen özel bir alan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bir ülkedeki ulaştırma sektörünü veya bir ildeki, bir yöredeki ulaştırma sektörünü geliştirmeden, diğer sektörlerde gidebileceğimiz mesafe de bir yere kadardır. Adeta vücuttaki damarlar gibi ulaştırma sektörü. Ne kadar güçlü bir ulaşım altyapınız varsa ekonominiz de o kadar iyi işler, diğer birçok sektörde bundan etkilenir. Bu bölgemizde turizm sektörü de var elbette. Sayın Valimiz bu projenin turizm açısından önemini anlattı. Buraya çok sayıda insanımız geliyor, yaz aylarında özellikle ve trafikte ciddi problemler yaşanıyor. Temelini attığımız bir proje, bir taraftan da turizm sektörünü rahatlatmış olacak. Sanayi sektörünün lojistik maliyetlerini, tarımın yine lojistik maliyetlerini düşürerek, tarımın ve sanayinin rekabet gücüne katkıda bulunmuş olacak" diye konuştu.

'BÖLGESEL KALKINMAYI HIZLANDIRACAK'

Cevdet Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun, yol projesi olmaktan öte, bölgenin kalkınmasına, bölgesel ticaretin gelişimine ve sanayinin büyümesine katkı sağlayacak stratejik bir proje olduğunu belirterek, "Bu tür projelerin mutlaka etki değerlendirmelerini yapmak gerekir diye inanıyorum. Yani bu proje öncesinde neydi? Sanayimiz, tarımımız, turizmimiz, yaşam kalitemiz. Sonrasında ne oldu? Etki değerlendirmelerle bunu ortaya koymak önemli diye inanıyorum. Bu proje Tekirdağ'ı, İstanbul'a, Çanakkale'ye, Kırklareli'ne ve Edirne'ye daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım ağıyla bağlayarak bölgenin ticaretine, sanayisine, turizmine, tarımına, lojistiğine güç katacak. Aynı zamanda Tekirdağ'ın limanları, sanayi tesisleri ve ticaret merkezleriyle olan bağlantısını güçlendirerek bölgesel kalkınmayı hızlandıracak, ülkemizin ekonomik dinamizmine yeni bir ivme kazandıracaktır. Şu anda bir ekonomik program uyguluyoruz biliyorsunuz. Enflasyonu düşürmeye yönelik, dengeli büyüme oluşturmaya dönük bir programımız var. Bu programda da en fazla önceliklendirdiğimiz hususlardan biri üretim alanlarıyla limanların bağlantısı. Pazarlarla üretim alanları arasındaki ulaşım ağlarının çok daha güçlü, etkili hale gelmesi. Bunu yaptığımızda sadece insanımızın konforuna katkıda bulunmuş olmuyoruz. Ülkemizin rekabet gücüne de katkıda bulunuyoruz. Lojistik maliyetleri düşünerek enflasyonla mücadeleye de dolaylı olarak katkı vermiş oluyoruz. Dolayısıyla bu projelerin çok yönlü etkileri var" ifadelerini kullandı.

'ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE'

Kınalı-Malkara otoyolunun, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolunun önemli bir halkası olarak planlandığını söyleyen Yılmaz, "Otoyol, İstanbul-Edirne 03 Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı'ndan başlayarak, batıya doğru ilerlemekte, Tekirdağ'ın kuzeyinden geçip Şarköy'ün kuzeyini takip ederek Malkara'ya ulaşmaktadır. Burada Malkara, Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birleşerek İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar kesintisiz bir ulaşım imkanı sunması hedeflenmektedir. Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü Türk mühendisliğinin ulaştığı ileri seviyeyi ortaya koyan, çok kritik bir altyapı projesidir. İnşa edilirken de gelip ziyaret etmiştim bir vesileyle. Az önce tekrar köprüyü gördük, açılışına da katılmıştık. Gerçekten hepimizi gururlandıran bir proje. Ülkemizin mühendislikte, inşa faaliyetlerinde geldiği seviyeyi aslında kanıtlayan, gösteren çok değerli bir proje" diyerek, o projeye emeği geçen herkesi saygıyla andığını belirtti.

'REFAH DÜZEYİNE KATKI'

Yılmaz, ayrıca, "Çanakkale Boğazı'nın dakikalar içinde geçilmesine imkan sağlayarak, Avrupa ve Anadolu arasında daha güçlü bir ulaşım bağlantısı oluşturulmuştur. Kınalı-Malkara Otoyolu'yla birlikte bu köprünün stratejik önemi daha da artacak, bölgenin lojistik kapasitesine ve ekonomik hareketliliğine önemli katkılar sunacaktır. İstanbul-Tekirdağ arası ulaşım süresi 1 saatin altına İstanbul-Çanakkale arasındaki seyahat süresi de 2 saate düşmüş olacaktır. Proje tamamlandığında bölgede yeni yatırım alanları açılacak, sanayi ve lojistik sektörü güçlenerek istihdam artışı sağlanacaktır. Her şeyden önemlisi de bu. Sonuçta insanımızın hayatına değer en önemli nokta istihdam. Bütün bu çabalar, daha fazla insanımızın istihdam edilmesine ve insanımızın refah düzeyine katkıda bulunmuş olacaktır. Tabii bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Belli bir süresi var bu büyük projelerin. Normalde 2028'in sonları veya 2029'un başı gibi görünüyor ama inşallah 2027'nin sonunda tamamlarız diye düşünüyoruz. Burada çok kıymetli üstleniciler var. İşinin ehli firmalarımız, çok teknik kapasitesi yüksek şirketlerimiz inşallah bunu 2027'nin sonunda bitirirler diye temenni ediyoruz. Bereketli bir günde başladı, yine böyle güzel bir günde inşallah açılışını da hep birlikte görürüz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ LOJİSTİK MERKEZLERDEN BİRİ HALİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yılmaz, konuşmasının son bölümünde de şunları söyledi: "Ulaşım altyapımızı modernleştirerek, Türkiye'yi küresel lojistik merkezlerden biri haline getirmeye devam edeceğiz. 1915 Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmara hızlı tren hatları. Her biri Türkiye'nin ulaşımda geldiği seviyeyi gözler önüne seren dev projeler ve iyi ki de bu projeleri yapmışız. Geçenlerde Ulaştırma Bakanımız partimizde bir sunum yaptı. Bugüne kadar yapılan yatırımları, ulaştırma, haberleşmede 290 milyar doların üzerinde son 22 yılda yatırım yapmışız. İyi ki de yapmışız. Bugün dünyanın geldiği yeni şartlarda, bu yatırımların maliyeti eskisinden çok daha yüksek düzeye çıkmış vaziyette. O gün yapmasaydık bu yatırımları, bugün çok daha yüksek maliyetlerle yapmak zorunda kalacaktık ve bugüne kadar ekonomik, sosyal açıdan ürettikleri faydadan da istifade etmemiş olacaktık. Ulaştırma projelerini değerlendirirken, sadece bütçeye etkisi itibarıyla değerlendirmemek gerekir. Bunlar çok yönde etkileri olan projeler. Ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan projeler. Bütün bu yollarla birlikte trafik probleminden, trafik kazalarının azalmasından, insanların daha az vakit kaybıyla seyahat etmelerine, araçların bakım maliyetlerinin düşmesinden, akaryakıt maliyetlerine, karbon salınımının azalarak çevresel etkilerine varıncaya kadar, az önce bahsettiğim istihdam etkileri, bütün bunlarla birlikte bu projeleri değerlendirmek gerekir. İyi ki bu büyük yatırımları yapmışız. Ülkemize, insanımıza hizmet eden hale getirmişiz. Bazen görüyoruz, bir dar bakış açısıyla sadece bütçeye getirisine götürüsüne bakarak değerlendirenler oluyor. Böyle bakmamak gerekir. Daha geniş bir perspektifle bu projeleri değerlendirmek gerekir. Şimdi işte bu dev projelere, bu büyük projelere Kınalı-Malkara Otoyolu ile bir altın halka daha eklemiş oluyoruz. İstanbul'dan Çanakkale'ye uzanan kesintisiz ve konforlu bir ulaşım koridoru oluşturarak, bölgenin sanayi, ticaret ve turizm potansiyelini, tarım potansiyelini daha da arttıracak ve projenin etkilerini hep birlikte göreceğiz. Hızla tamamlanması işte tüm bu etkileri, daha erken sürede devreye alacaktır. Özel kamu iş birliğinin en önemli faydalarından biri budur. Dünyanın en feasible projesini bile uygularken uzun bir süreye yayarsanız fizibilitesini kaybeder. Para harcarsınız ama getirisi olmaz. Bunun enflasyonist etkisi de olur. Sadece harcarsınız. AK Parti, Cumhur İttifakı öncesinde 10 yıl süren, 20 yıl süren yapı projeleri vardı. Bu projeler enflasyonist projelerdi, çünkü sadece harcama oluşturuyorlardı, karşılığında bir hizmet üretmiyorlardı. Şimdi ise hem kamu projelerinde kazanmış durumdayız, hem de kamu-özel iş birliğiyle, çok daha süratli bir şekilde bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bu da projelerin fizibilitesini çok daha yukarıya çekmiş oluyor. Ülkemize çok daha fazla katkıda bulunmalarını sağlamış oluyor."

'1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN 7 MİLYON ARAÇ GEÇTİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise törende yaptığı konuşmada, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutlandığı günde şehitler diyarı Çanakkale'nin ulaşım ağının gücüne güç katacağını söyledi. Bundan 3 yıl önce Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Açıldığı günden bu yana yaklaşık 7 milyon araç, köprümüzden geçiş yaptı. Son 23 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi daha nice eserler kazandırdık. Yenilerine de devam ediyoruz. 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 218 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 438 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 671 kilometreye çıkardık. Çanakkale'de hiç tünel yoktu, 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 adet tünel inşa ettik. Assos ve Troya tünellerini açarak onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları'nı sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkardık. Kaz Dağları'ndaki ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirerek Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını güçlendirdik. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Gelibolu-Eceabat yolu bünyesinde inşa ettiğimiz Eceabat tünellerini hizmete açtık. Gelibolu-Eceabat yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladık. Tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlarken mevcut güzergahı da 900 metre kısaltarak, seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşürdük. Geçen yıl Bayramiç-Etili çevre yollarını açarak Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttik. Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesi'ne ve Sarıcaeli köyüne hızlı ve yüksek standartlı erişim sağladık" dedi.

'İSTANBUL-ÇANAKKALE ARASI 280 KİLOMETREYE İNECEK'

Bakan Uraloğlu, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun 3 geliş ve 3 gidiş 6 şeritli olarak 107 kilometre ana gövde ve 2 geliş ve 2 gidiş 4 şeritli olarak 20 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 127 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında ayrıca; 1029 metre uzunluğunda 16 adet köprü, 2 bin 872 metre uzunluğunda 56 adet üst geçit, 2 bin 141 metre uzunluğunda 33 adet alt geçit, 9 adedi otoyol ve 8 adedi devlet yolunda olmak üzere 17 adet kavşak, 6 adet otoyol hizmet tesisi, 1 adet bakım işletme merkezi, 9 adet ücret toplama istasyonu da inşa edeceğiz. Kınalı-Malkara otoyolumuzu tamamlandığımız da mevcut haliyle 132 kilometre uzunluğunda hizmet veren İstanbul-Tekirdağ arası yol 18 kilometre kısalarak 114 kilometreye, yine devlet yolu ile 334 kilometre katedilerek geçilen İstanbul-Çanakkale arası ise otoyol üzerinden 280 kilometreye inecek. İstanbul- Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek. Böylece zamandan 2,3 milyar lira, akaryakıttan 377 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 2,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 23 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara otoyol ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak" diye konuştu.

'DEPREMDE TAHLİYELERDE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN DAHA ETKİN KULLANILMASI SAĞLANACAK'

Bakan Uraloğlu, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin, kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu güçlendirmek için, Marmara otoyol ringi kapsamında Marmara Denizi'nin çevresinde toplam 1255 kilometre uzunluğunda otoyol ağı planladıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Bu kapsamda bugüne kadar; 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık. 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. Son olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimini 2022 yılında açtık. Yani Marmara otoyol ringinin 925 kilometrelik kesimi trafiğe hizmet ediyor. Sizlerle birlikte şu anda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu'nun 127 kilometrelik Kınalı-Malkara kesiminde çalışmaları başlatıyoruz. Marmara otoyol ringini tamamlayacak son parça olan 136 kilometrelik Çanakkale-Savaştepe'nin Balıkesir kesimini de önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hiç şüphesiz Marmara ringi, Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesinde önemli rol oynamaktadır. Bu ringin ilk etabı olan Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafiflemiştir. Otoyol ringinin tamamlanmasıyla da Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli doğu-batı aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi'nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecektir. Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak, daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı, üretken nüfus barındıran bu bölgelerimizin ekonomik faaliyetlerini güçlendirecektir. Ayrıca, olası bir İstanbul depreminde İstanbul'un batısındaki tahliyelerin gerçekleşmesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün daha etkin kullanılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.